«Опасное предзнаменование» — обозреватель 19Fortyfive об учениях Белоруссии возле границы с Литвой и Польшей

Военные учения Белоруссии обострили и без того напряжённую ситуацию на границе с Литвой и Польшей, где заявили, что готовы к провокациям, пишет эксперт Питер Сучиу в своей статье для издания 19Fortyfive. Близость учений союзника РФ к границе НАТО Сучиу называет «опасным предзнаменованием» для стран Североатлантического альянса.



AP

В понедельник Белоруссия начала военные учения вблизи границы с Польшей и Литвой, что, как пишет военный эксперт Питер Сучиу в своей статье для издания 19Fortyfive, ещё больше усилило и без того высокую напряжённость. В результате Варшава и Вильнюс объявили о переброске дополнительных сил на границу и заявили, что готовы к провокациям со стороны Минска и Москвы.

Как напоминает Сучиу, учения начались всего через несколько дней после того, как Варшава заявила, что два белорусских военных вертолёта на малой высоте кратковременно вторглись в воздушное пространство Польши.

«После того как командиры и начальники служб представили выводы из анализа ситуации, было установлено, что… имело место нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолётами, которые проводили учения вблизи границы», — отметили в Министерстве обороны Польши.

При этом в Минске отрицают, что белорусские вертолёты заходили в воздушное пространство соседнего государства.

В Министерстве обороны Белоруссии объявили, что учения основаны на опыте российской спецоперации на Украине. Так, в ходе манёвров отрабатывается использование беспилотников, а также «тесное взаимодействие» с участием танковых и мотострелковых подразделений.

Военные игры проходят в Гродненской области Белоруссии, в непосредственной близости от Сувалкского коридора, который в течение многих лет называли «ахиллесовой пятой НАТО» и даже «самым опасным местом на Земле», так как РФ может его использовать, чтобы отрезать страны Балтии: Литву, Латвию и Эстонию. Однако учитывая, что Финляндия стала полноправным членом НАТО, а Швеция, вероятно, будет принята в альянс в ближайшие месяцы, Балтийское море стало озером НАТО, пишет военный эксперт.

Ряд западных военных аналитиков высказывают опасения относительно того, что Калининград окажется в ещё большей изоляции, может подтолкнуть Москву к незамедлительным действиям.

Как отмечает Сучиу в 19Fortyfive, тот факт, что белорусские учения проходят так близко к границе с НАТО, может рассматриваться как «опасное предзнаменование». Обозреватель пишет, что в конце 2021 года Белоруссия и РФ провели серию совместных учений в рамках наращивания сил для начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года.

—