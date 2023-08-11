 

“Ему со своей Мороз было намного проще”: названа причина развода Богомолова с Собчак

11.08.2023, 0:05, Новости дня
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Психолог не скрывает, что испытывает к журналистке двойственные чувства. С одной стороны она восхищается ее работоспособностью, жадностью до всего, умением везде влезть и показать себя. Однако есть у Ксении Собчак черты, которые Вероника Степанова не уважает.

По словам блогера, она не скрывает, что пиарится на имени журналистки. Более того, этим не гнушаются даже близкие люди Собчак. Например, по мнению Степановой, авторитетом блондинки пользуется даже ее нынешний супруг.

Константин Богомолов, конечно, любит Ксению Собчак, ведь женщина она интересная: начитанная, разносторонняя, разбирающаяся в кино и искусстве. Однако Степанова просит игнорировать факт, что режиссер, вступая в отношения с дочерью экс-мэра Санкт-Петербурга, прекрасно понимал, какие связи и заказы это ему принесет.

Порассуждала Вероника Степанова и о причине развода Константина Богомолова с Ксенией Собчак. Такое развитие событий вполне возможно, так как журналисте с мужем очень нелегко, как и ему с ней, отмечает интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Телеведущая все любит контролировать, а для свободолюбивого режиссера подобный подход к отношениям, скорее всего, мучителен.

“Он уже не знает, как отдохнуть. Он себялюбивый, эгоистичный. Ему со своей Дашей Мороз было намного проще. Он где-то в глубине души, может, сожалеет, мол, эх, с Дашей бы прокатило свалить, уехать, уйти в загул, а тут пиявка, особа контролирующая, властная, подавляющая”, – заявила Вероника Степанова.


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