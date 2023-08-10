 

Guardian – в Эквадоре убили кандидата в президенты, известного борьбой с организованной преступностью и коррупцией

10.08.2023, 23:45, Новости дня
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Кандидата в президенты Эквадора, известного своими выступлениями против коррупции и связей организованной преступности с чиновниками, застрелили в среду на митинге в Кито, передаёт The Guardian. Президент Гильермо Лассо подтвердил смерть политика и пообещал, что она не останется безнаказанной.


АР

Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио застрелили после предвыборной встречи в Кито всего за несколько дней до выборов, пишет The Guardian.

По данным эквадорских средств массовой информации, Вильявисенсио, который был журналистом и открыто высказывался о связи между организованной преступностью и государственными чиновниками, был убит тремя выстрелами в голову.

Видеозаписи с митинга свидетельствуют о том, что в момент, когда раздались выстрелы, Вильявисенсио в окружении сторонников и сопровождении охранников направлялся к ожидающему его автомобилю. По словам очевидцев, сначала они приняли звуки выстрелов за салют, и осознали, что происходит, только когда раненые люди стали падать в крови.

Гибель кандидата в президенты в среду подтвердил действующий глава государства Гильермо Лассо, отметивший, что он «возмущён и потрясён убийством». «В память о нём и его борьбе я заверяю вас, что это преступление не останется безнаказанным, — добавил эквадорский лидер. — Организованная преступность зашла слишком далеко, но они почувствуют на себе всю тяжесть закона».

По данным Генеральной прокуратуры было произведено шесть арестов, а подозреваемый в убийстве скончался от ран, полученных в ходе завязавшейся на месте перестрелки.

Как отмечает The Guardian, убийство произошло на фоне значительного всплеска насильственной преступности в этой небольшой южноамериканской стране. В Эквадоре конкурирующие банды наркоторговцев регулярно устраивают расправы, а количество убийств в период с 2020 по 2022 год увеличилось более чем в два раза.

Вильявисенсио был одним из восьми кандидатов в президенты, участвовавших в досрочных выборах, которые должны состояться 20 августа. В ходе одного из предвыборных опросов более половины эквадорцев заявили, что будут решать, за кого отдать свой голос, исходя из решения проблемы отсутствия безопасности в стране.

«То, что мы увидели, было похоже на фильм ужасов. Смерть моего родственника. У меня нет слов для того, что происходит в стране. Они просто убили демократию», — заявил дядя погибшего Гало Валенсия.

Вильявисенсио неоднократно высказывался против коррупции в стране и связей между организованной преступностью и чиновниками, особенно во время пребывания у власти Рафаэля Корреа с 2007 по 2017 год. Вильявисенсио даже был приговорён к 18 месяцам тюремного заключения за клевету в связи с высказываниями против бывшего президента.

«Эквадор превратился в несостоявшееся государство. Те, кто стремится посеять ещё больше ненависти с помощью этой трагедии, надеюсь, понимают, что она только продолжает разрушать нас», — написал Корреа в среду на своей страничке в Twitter.

За несколько дней до убийства 59-летний кандидат в президенты заявил, что получал угрозы от находящегося в тюрьме главаря банды Los Choneros, известного как Фито, который требовал прекратить упоминать его имя, пишет The Guardian.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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