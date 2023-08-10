Мнение: Зубные ужасы в Британии, гендерное невежество и кого теперь берут в британскую армию

1. Отступление от капитализма всегда болезненно для простых людей. Карательно-жёсткое, почти гильдейское лицензирование врачей в Европе и в США сделало своё чёрное дело. Мало того, что на Западе чудовищные цены на лечение зубов, так ещё и стоматологические услуги не всегда доступны, даже если у вас есть деньги на платные процедуры. Вот жуткая история русскоязычной жительницы Британии (ссылка):



В начале двадцатых чисел июня у Надежды сильно заболел зуб и появился флюс на нижней челюсти. Первое видео по этой теме она опубликовала 23 июня.

В нём она рассказала, что не может решить эту проблему, потому что при обращении в многочисленные городские поликлиники, ей отвечают, что они не принимают пациентов NHS, имеющих право на бесплатное лечение.

Везде ей предложили удалить зуб платно, запросив от 180 до 400 фунтов стерлингов, плюс дополнительно за приём 60 фунтов стерлингов.

Тогда она пошла на хитрость и самостоятельно пришла в госпиталь, чтобы лечь в него как бы по “скорой помощи”, но этот трюк не прошёл. Врач общей практики принял её через четыре часа ожидания, выписал ей антибиотик и обезболивающее и отправил домой, пообещав, что посодействует тому, чтобы её принял зубной хирург, то есть, чтобы её записали к нему на приём.

Однако не посодействовал.

Надежда пила антибиотик и принимала обезболивающее средство, но, разумеется, это не помогло – зуб-то надо удалять, ведь поражённый так сильно корень зуба (раз образовался значительный флюс) уже вряд ли позволит его вылечить (проверено).

На момент написания той статьи прошло 19 дней с тех пор, как у неё образовался этот нарыв на корне зуба.

В России, как вы понимаете, ей удалили бы этот зуб в течение одного-двух дней, а вот в Англии это сделать оказалось невозможно.

Что же происходит сейчас? – спросите вы.

А ничего не происходит!

Надежда по-прежнему ходит с больным зубом, на который не может надкусывать, с гнойником на корне и с чуть спавшим от приёма антибиотиков флюсом на щеке.

И вот 21 июля – прошёл месяц, Карл!!! – она опубликовала очередное видео, в котором рассказала, что снова едет в госпиталь, чтобы попытаться “покомпостировать им мозги”, в надежде, что они хоть что-то ей сделают.

Зуб у неё очень сильно болит, обезболивающее, которое она пьёт уже… в течение месяца, Карл!!!, даёт побочный эффект в виде низкого давления и привыкания – дозу необходимо увеличивать. Но самое главное – это не решает проблему – нагноение, которое у неё имеется в челюсти.

12 июля её осмотрел таки зубной врач – хирург, который сказал, что ей придётся ожидать… 8-10 НЕДЕЛЬ, Карл!!!, до тех пор, как он сможет её принять и пообещал прислать ей письмо с указанием конкретного дня, когда наступит её очередь. Но вот прошло девять дней, а письма с назначенной для приёма датой всё нет.

Она сообщила, что смогла записаться ещё к семейному врачу (правда приём предстоит через две недели) в надежде, что он подскажет ей, что делать и как попасть к зубному хирургу.

Но решила не ждать, потому что зуб снова разболелся и от отчаяния поехала в госпиталь, чтобы там попробовать разжалобить врача.

Надежда сказала и о том, что если в этот раз ничего не получится, то всё-таки запишется в платную клинику.

Наличных денег на то, чтобы оплатить этот приём у неё нет, поэтому она возьмёт кредит… на удаление зуба, Карл!!! а само лечение начнётся только… через три недели, Карл!!!

То есть ей ещё три недели придётся сидеть на обезболивающих. Но три недели это всё же лучше, чем восемь-десять.

Напомню и о том, что стоимость приёма и удаления одного зуба в платной клинике в Англии составляет от 28 до 54 тысяч рублей.

Удалить зуб — 30 минут. Это я с запасом беру, иногда и быстрее. Мне как-то за 15 минут два зуба мудрости выдернули. Удалять за смену 10 зубов — как нечего делать. За 22 рабочих дня, соответственно, 220 зубов. Умножаем на 28 тысяч, получаем 6 млн рублей в месяц.

Как полагаете, согласилась бы пара врач-медсестра из какой-нибудь бедной страны — из Украины, например, — приехать в Британию, чтобы открыть там зубоврачебный кабинет, установить цены вдвое ниже нынешних и зарабатывать 3 млн ежемесячно? Уверяю вас, да. Отдали бы миллион на аренду, налоги и прочие расходы, оставшиеся 2 млн стали бы отличной зарплатой.

Но нет. Британские законы любые попытки удешевить стоматологию запрещают категорически. Почему? Для защиты интересов Надежды с больным зубом из истории выше, конечно же, что за глупый вопрос!

2. Эффективность пропаганды радужной повестки весьма высока. Во всяком случае, каша в голове у западного обывателя создана преизрядная. И речь даже не о том, что нормальный человек не в состоянии запомнить все эти десятки выдуманных гендеров и ориентаций. Там уже элементарно не могут отличить мужчину от женщины (ссылка):



Треть британцев не знает, что трансгендерные женщины родились мужчинами.

Результат работы западной пропаганды налицо. Уже 35% респондентов убеждены, что трансгендерная женщина – это «женщина с рождения».

Почти полное непонимание гендерных терминов продемонстрировали опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет.

Впрочем, есть и ещё одно объяснение результатов опроса. Возможно, британцы не такие дураки, как следует из статьи. Возможно, они просто боятся сказать, как оно есть, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями своей откровенности.

3. Британская молодёжь почему-то совсем не хочет защищать родину. Дефицит новобранцев в британской армии таков, что власти вынуждены идти на крайние меры, лишь бы пополнить нестройные ряды (ссылка):

Из-за нехватки кадров в британскую армию хотят набирать людей с психическими заболеваниями, пишет Financial Times.

Речь идёт о людях с расстройством аутистического спектра, с нарушениями двигательной функции, дислексиках и страдающих синдромом Аспергера и СДВГ.

Один из представителей Минобороны Британии Эндрю Меррисон заявил, что люди с такими диагнозами могут «обладать навыками и качествами, которых нет у других людей».

Британское военное ведомство также рассматривает возможность увеличения возраста выхода на пенсию для военных, говорится в статье.

Это классика, конечно же. Мы это уже видели в эпизоде «Призыв в армию» из фильма ДМБ. Или, если угодно, в «Похождениях бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека.