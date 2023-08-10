 

Пропавшая из “Уральских пельменей” красотка стала неузнаваема: Как вам?

10.08.2023, 22:51, Новости дня
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Легкой сатире, иронично-доброй, едкой и меткой шутке всегда откликалось сердце русского человека. Порой в театрально-фантастических миниатюрах на злобу дня видели больше простых истин, чем слышали от мировых авторитетов. Оттого шоу “Уральские пельмени” так полюбилось россиянам, которые устали от серости, страха и страданий.

За годы профессионального развития команда актеров завоевала огромную популярность у публики. Смотреть новый выпуск шоу “Уральские пельмени” стали собираться целыми семьями. Это заслуга каждого, кто возводил по кирпичикам этот проект. Немалую роль сыграла и экс-участница Юлия Михалкова. Хлопая ресницами и постукивая на сцене каблуками, она подарила массу улыбок, а мужчины стали называть девушку секс-символом.

Уволившись из шоу “Уральские пельмени”, она нашла отдушину в театре, где работает актрисой, а еще занялась волонтерством в экологической сфере. Теперь она по-прежнему красотка, только более опытная и серьезная.

А недавно Юлия Михалкова вдруг стала неузнаваема. Она изменила имидж так, что вместо кокетливой модели в ней признали учительницу и офисного руководителя. Звезда спрятала роскошные локоны под примитивным коротким париком и надела заурядные очки, а затем сделала фото и показала себя в телеграм-канале.

“Примеряю разные образы, как вам?)” — спрашивает актриса из шоу “Уральские пельмени” у подписчиков. Самые преданные отвечают, что смотреть на нее всегда приятно.


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