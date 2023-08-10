Жилеты – осенний тренд, придающий образу индивидуальности: вышитые, на пуговицах и с геометрическими принтами

Приближается осень, и многие уже начинают планировать обновление гардероба. Какие вещи стоит приобрести в этом году? Жилеты – осенний тренд 2023 года. Новые модели позволят придать образу индивидуальности. Какие жилеты будут в моде и с какими вещами их лучше комбинировать?

Популярные модели этой осени

Это, например, жилеты с минималистическим рисунком. Эти вещи выполнены в ярких цветах. На таких жилетах нет пуговиц. Зато их украшают большие карманы.

Жилет в “студенческом” стиле с V-образным вырезом и разрезами по бокам изготовлен из трикотажа. Его можно комбинировать с футболкой или рубашкой.

И даже носить поверх платья.

Длинный стеганый жилет с многоцветным принтом помогает создавать самые разные образы.

Он удачно сочетается с платьями, блузками и брюками.

Жилеты в стиле бохо этой осенью по-прежнему популярны. Так же, как и вязаные жилеты с круглым вырезом и открытыми плечами. Такие модели можно комбинировать с юбками, джинсами, брюками.

Длинные вязаные жилеты пастельных тонов (например, цвета морской волны) – отличный вариант для осени или зимы. Они удачно сочетаются с платьями, брюками и свитерами. Такие модели обычно оснащены боковыми карманами.

Вязаные жилеты с пуговицами спереди и прямым кроем – еще один тренд наступающей осени. Их можно надевать поверх футболок, платьев или рубашек, сочетать с комбинезонами.