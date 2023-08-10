 

Мнение: Яндекс выдирается из русских

10.08.2023, 21:39, Разное
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Аркадий Волож, один из отцов-основателей Яндекса (наряду с уже умершим во цвете лет Ильей Сегаловичем), на днях шумно «выписался из русских»: в своей автобиографии он себя обозначил как «израильский предприниматель казахстанского происхождения», а потом еще и сделал громкое заявление с осуждением СВО и вообще всего того, что делает в настоящее время РФ.

Это произвело определенный фурор даже в заскорузлой стае бешеных собак под названием «российский агитпроп» – выть на Луну по такому поводу вышел даже ее главный вожак В.Соловьев. Его обидело, что Волож оказался «нерусский» – хотя они почти ровесники, вместе начинали заниматься бизнесом, и не где-нибудь, а именно в России начала 90-х! В итоге Соловьев даже книгу написал под названием «Я русский!», две своих кровных виллы пожертвовал народу Италии (чтобы быть ближе к русским трудящимся) – а Волож, поди ж ты, взял и отрекся. В гневе Сольвьев едва ли не головой о клавиатуру бился.

Меж тем Воложа можно понять, и дело даже не в СВО. Мужика прорвало, хотя оснований для ярости именно у Воложа уже лет 10 как с избытком. Дело ведь в том, что союз правящих бюрократов и гебистов по сути загнобил дело всей его жизни – Яндекс. Прекрасную систему – собственно, единственный продукт 21 века, которым могла бы похвастаться Россия (других нет) – замучили тупейшей цензурой и обрубили ей почти все возможности развития.

Чисто из «инстинкта самосохранения»: отечественные держиморды слишком боялись, что информационная система Яндекса, развернись она во всю ширь, могла бы как-то угрожать их власти. Поэтому они загнобили и обессмыслили Яндекс-новости, запретили Яндексу заниматься соцсетями, искорежили его выдачу, опасаясь, что вылезут их грязные тайны – в общем, в итоге задушили в Яндексе всё, что там было собственно информационного, оставив одно Яндекс-такси (которое с 1 сентября задушат тоже, закон уже подготовили).

Упирали они при этом, естественно, на придуманную ими «информационную безопасность», тогда как берегли они только и исключительно свои задницы.

В общем, обидно. Волож, безусловно, тоже фигура явно «неоднозначная», все это время он постоянно уступал, сдавал Яндекс по крохам, позволяя вырезать из него всё, что там могло бы быть живого, уступая жандармам пядь за пядью. Можно было бы махнуть рукой, как на еще одного бизнесмена, погубившего свой бизнес из-за «погон» – но когда его продукт был ЕДИНСТВЕННЫМ, которым русские могли бы гордиться за весь постсовок… Жаль! Очень жаль!

Теперь Волож думает, что сможет поднять Яндекс через отречение от «всего русского», сделать ему рестарт. Достаточно очевидно, что ничего у Воложа не выйдет – именно потому, что Яндекс все-таки русский. Это его (и наше) проклятие. Придумать можем, а так – нет. Слишком жуткая атмосфера.

Климат не тот, увы.

Источник: Размышления вольного социолога


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