Мнение: Почему они увольняются?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев пожаловался, что в МВД критически не хватает сотрудников. Только в июле уволились 5000 полицейских.
Дословно: «Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников. Сложная ситуация….. И следователей не хватает. Но в любом случае мы обязаны сделать все, чтобы минимизировать эти риски. Прежде всего для того, чтобы удовлетворить спрос населения на защиту прав и свобод, предусмотренных законодательством».
Отсюда
Почему они увольняются? Почему больше не хотят «удовлетворять спрос населения на защиту прав и свобод»? Платят мало? Работы прибавилось? Совесть замучила?
Какие еще есть версии?
Фотография отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет