 

Мнение: Почему они увольняются?

10.08.2023, 21:00, Разное
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев пожаловался, что в МВД критически не хватает сотрудников. Только в июле уволились 5000 полицейских.

Дословно: «Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников. Сложная ситуация….. И следователей не хватает. Но в любом случае мы обязаны сделать все, чтобы минимизировать эти риски. Прежде всего для того, чтобы удовлетворить спрос населения на защиту прав и свобод, предусмотренных законодательством».
Отсюда

Почему они увольняются? Почему больше не хотят «удовлетворять спрос населения на защиту прав и свобод»? Платят мало? Работы прибавилось? Совесть замучила?

Какие еще есть версии?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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