 

В Ираке планируют отказаться от импортного газа в течение трех лет

10.08.2023, 20:35, Разное
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Ирак нацеливается на полное обеспечение газом в течение трех лет, освободившись от зависимости от импорта. Это заявил премьер-министр Мухаммед ас-Судани во время церемонии открытия новых блоков электростанции в провинции Майсан.

По словам премьера, страна планирует достичь энергетической независимости в ближайшие три года, что позволит отказаться от внешних поставок газа. Процесс этот будет сопровождаться принятием важных инвестиционных решений. В частности, новые соглашения с французской корпорацией TotalEnergies находятся в стадии подписания. Также ас-Судани подчеркнул, что улучшение системы электроснабжения остается приоритетом для правительства.

Сейчас Ирак сильно зависит от энергоснабжения и топливных поставок из Ирана, ежедневно ввозя до 50 миллионов кубических метров природного газа. Однако поставки из Ирана непостоянны из-за внутренних факторов. С целью разрешить эту ситуацию Ирак стремится развивать свой газовый сектор, нацеливаясь на увеличение производства сжиженных углеводородных газов и нефтяных дистиллятов.


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