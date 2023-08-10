Минкульт провозгласил 2024 год – годом «тотальной делатинизации и кириллизации»

Глава Минкульта Ольга Любимова подписала приказ «О порядке проведения делатинизации и кириллизации в учреждениях культуры Российской Федерации».

Согласно документу, во всех отечественных театрах, библиотеках и музеях планируется провести масштабную кампанию по искоренению «чуждых российскому народу латинских символов». В приказе говорится, что многие работники культуры ориентировались на враждебные российскому народу ценности. Сегодня представилась возможность «положить конец этому шабашу».

– Уже через 500 дней в российских музеях и библиотеках не останется и следа от подрывающих устои символов из недружественных стран, – сообщила Любимова журналистам.

Делатинизация начнётся с крупнейших федеральных музеев – Эрмитажа, Третьяковской галереи и Русского музея. Все экспонаты из недружественных стран будут перенесены в отдельные помещения, доступ в которые посетителей ограничат. На освободившихся местах разместят картины и скульптуры, созданные россиянами или авторами из дружественных стран, а также Казахстана.

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