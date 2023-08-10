Мнение: Пробьет ли рубль 100?
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Для людей, придерживающихся принципа “Чем хуже, тем лучше” (как я, например) ситуация на валютном рынке вроде бы должна внушать безбрежный оптимизм. Рубль монотонно падает уже несколько месяцев, и вроде бы ничто не должно помешать этому “погружению в бездну” – учитывая, что ровно НИКАКИХ оснований для хотя бы стабилизации экономики в РФ нет и быть не может.
Россия ведь всегда росла в одном-единственном случае – когда ей помогал и в нее вкладывался Запад. Сейчас Запад консолидировался против РФ, поэтому участь российской экономики предрешена; но интересен вопрос сроков. Как быстро?
А у меня и личные есть причины – я ведь и раньше предсказывал “рубль по 100”, скажем, в 2016 и 2017 гг., и несколько раз “не угадал”. Казалось бы – вот он, повод реваншироваться! Скоро “мой прогноз сбудется”!
Но, думаю, не в этот раз. Не исключаю даже, что рубль опять откатится до 90 или даже до 85. Как-то всё пока очень искусственно выглядит. Я смотрю на банки: там, вопреки всеобщему ажиотажу, сохраняется подозрительно маленькая маржа между курсами покупки и продажи долларов. И это в ситуации постоянного падения! В былые времена в таких случаях уже давно ПРОДАЖА долларов была бы в районе 120 или даже 150 р.! А тут – тишина… И покупают по 95 – т.е. даже ниже биржевого курса…
Банкиры явно что-то знают. Да и время для полного краха экономики РФ еще явно не наступило – нет ни крупных банкротств, ни каких-то волнений. Гречка подорожала – но незначительно. У ЦБ, мне кажется, в союзе с силовиками еще есть пара-тройка способов “купировать” желание банкиров и (немногих оставшихся) промышленников закупиться “токсичными долларами”.
При этом обрушение, понятно, произойдет – на рупиях и юанях вся эта камарилья далеко не уедет. Но, видимо, не сейчас. Доллара по 100 придется еще подождать.
Источник: Размышления вольного социолога
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