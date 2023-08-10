Мнение: Пробьет ли рубль 100?

Для людей, придерживающихся принципа “Чем хуже, тем лучше” (как я, например) ситуация на валютном рынке вроде бы должна внушать безбрежный оптимизм. Рубль монотонно падает уже несколько месяцев, и вроде бы ничто не должно помешать этому “погружению в бездну” – учитывая, что ровно НИКАКИХ оснований для хотя бы стабилизации экономики в РФ нет и быть не может.

Россия ведь всегда росла в одном-единственном случае – когда ей помогал и в нее вкладывался Запад. Сейчас Запад консолидировался против РФ, поэтому участь российской экономики предрешена; но интересен вопрос сроков. Как быстро?

А у меня и личные есть причины – я ведь и раньше предсказывал “рубль по 100”, скажем, в 2016 и 2017 гг., и несколько раз “не угадал”. Казалось бы – вот он, повод реваншироваться! Скоро “мой прогноз сбудется”!

Но, думаю, не в этот раз. Не исключаю даже, что рубль опять откатится до 90 или даже до 85. Как-то всё пока очень искусственно выглядит. Я смотрю на банки: там, вопреки всеобщему ажиотажу, сохраняется подозрительно маленькая маржа между курсами покупки и продажи долларов. И это в ситуации постоянного падения! В былые времена в таких случаях уже давно ПРОДАЖА долларов была бы в районе 120 или даже 150 р.! А тут – тишина… И покупают по 95 – т.е. даже ниже биржевого курса…

Банкиры явно что-то знают. Да и время для полного краха экономики РФ еще явно не наступило – нет ни крупных банкротств, ни каких-то волнений. Гречка подорожала – но незначительно. У ЦБ, мне кажется, в союзе с силовиками еще есть пара-тройка способов “купировать” желание банкиров и (немногих оставшихся) промышленников закупиться “токсичными долларами”.

При этом обрушение, понятно, произойдет – на рупиях и юанях вся эта камарилья далеко не уедет. Но, видимо, не сейчас. Доллара по 100 придется еще подождать.