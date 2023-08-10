Прогноз ОПЕК: Мировой спрос на нефть увеличится на 2,4 млн баррелей в сутки в 2023 году

В последнем отчете ОПЕК организация подтвердила свой прогноз по росту мирового спроса на нефть в текущем году. Согласно данным, ожидается увеличение на 2,4 миллиона баррелей в сутки, достигнув общей отметки в 102 миллиона баррелей в сутки.

Этот прогноз не изменился по сравнению с предыдущей оценкой и продемонстрировал стабильное увеличение спроса на черное золото. Отчет также указывает на различия в динамике потребления в разных регионах мира.

В частности, в регионе ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) ожидается прирост на 74 тысячи баррелей в сутки, что приведет к общему объему спроса в 46 миллионов баррелей в сутки. С другой стороны, в регионах, не входящих в ОЭСР, ожидается значительно более высокий темп роста, с общим спросом около 56 миллионов баррелей в сутки.

ОПЕК также сделала прогноз на следующий год. По оценкам организации, спрос на нефть в 2024 году продолжит увеличиваться, но уже на уровне 2,2 миллиона баррелей в сутки. Однако сдвиги в динамике спроса будут заметны: в регионе ОЭСР он увеличится на 0,3 миллиона баррелей в сутки, в то время как наиболее активный прирост ожидается в Северной и Южной Америке.

Значительный рост спроса также ожидается в регионах, не входящих в ОЭСР, с особенно увеличившимся потреблением от Китая, Ближнего Востока и других азиатских стран. В долгосрочной перспективе Индия, Латинская Америка и Африка также могут поддержать увеличение спроса на нефть.