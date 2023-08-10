 

После взрыва в Сергиевом Посаде 12 человек числятся пропавшими без вести

10.08.2023, 19:07, Новости дня
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После взрыва на складе в Сергиевом Посаде пострадавшими считаются 60 человек. Как сообщает “Царьград”, шестеро находятся в реанимации.

На месте взрыва на Загорском оптико-механическом заводе продолжают разбирать завалы. На данный момент пропавшими без вести считаются 12 человек, отмечает Пятый канал.

Одновременно с этим в офисе компании “Пиро-Росс”, которой принадлежал склад, где произошел взрыв, прошли обыски. Как сообщают “Вести Подмосковья”, в рамках уголовного дела уже допрошено руководство компании, а технический директор задержан полицией.


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