После взрыва в Сергиевом Посаде 12 человек числятся пропавшими без вести

После взрыва на складе в Сергиевом Посаде пострадавшими считаются 60 человек. Как сообщает “Царьград”, шестеро находятся в реанимации.

На месте взрыва на Загорском оптико-механическом заводе продолжают разбирать завалы. На данный момент пропавшими без вести считаются 12 человек, отмечает Пятый канал.

Одновременно с этим в офисе компании “Пиро-Росс”, которой принадлежал склад, где произошел взрыв, прошли обыски. Как сообщают “Вести Подмосковья”, в рамках уголовного дела уже допрошено руководство компании, а технический директор задержан полицией.