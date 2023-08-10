Уменьшает появление морщин и способствует заживлению ран: польза пептида меди для здоровья кожи

Пептиды – это настоящая революция в антивозрастной косметологии. Например, пептид меди может улучшить состояние кожи при различных кожных проблемах и даже при видимых возрастных изменениях. Давайте разберемся с основными преимуществами применения данного вещества в уходе за кожей.

Поддерживает структуру кожи

По сути, пептиды представляют собой короткие цепочки аминокислот, которые являются строительными блоками белков. Они подают тканям сигнал о том, чтобы вырабатывать больше собственного коллагена, благодаря чему кожа остается упругой и достаточно плотной, не провисает. Таким образом, при регулярном применении пептида меди, структура кожи не будет подвержена возрастным изменениям.

Уменьшает проявление морщин

Поскольку пептид меди стимулирует выработку коллагена, логично, что это способствует отсрочке появления морщин и уменьшению выраженности уже образовавшихся складок. Конечно, нельзя рассчитывать исключительно на пептиды в этом вопросе. Для того чтобы обеспечить комплексную профилактику появления морщин, важно также следить за мимикой и расслаблять лицевые мышцы.

Выравнивает тон кожи

Из всей линейки пептидов именно медный оказывает наиболее выраженный внешний эффект. Буквально с первого же применения вы можете заметить, как выровнялась структура кожи, а также ее тон. Потенциально, при длительном использовании, пептид меди даже может удалить поврежденную соединительную ткань и нарастить новую. Таким образом, со временем могут исчезнуть шрамы и следы от прыщей.

Повышение упругости

За качество кожи отвечают такие вещества, как коллаген и эластин. Их выработка снижается с возрастом, когда уменьшается концентрация половых гормонов в организме. Конечно, время назад не вернуть, но заставить кожу работать более интенсивно – это вполне реально. Пептид меди стимулирует синтез эластина, благодаря чему лицо выглядит более свежим и молодым. При регулярном использовании можно добиться устойчивого результата.

Заживляет раны

Пептид меди обладает мощными противовоспалительными свойствами, благодаря чему раны затягиваются гораздо быстрее. Кроме того, благодаря этому веществу, порезы и прочие повреждения кожи имеют больше шансов зажить, не оставив видимых следов на поверхности кожи.

Лечит прыщи

Для обладательниц проблемной кожи пептид меди может стать настоящим спасением. Этот продукт способствует нормализации кожной микрофлоры, благодаря чему со временем существенно уменьшается количество высыпаний.

Правда, пептид меди для борьбы с прыщами можно использовать правильно, чтобы не навредить здоровью кожи. Ни в коем случае не используйте пептид меди с аскорбиновой кислотой, ретинолом и альфа-кислотами. Это может привести к зуду и появлению новых прыщей, и польза будет сведена на нет.

Используйте осмысленно

Прежде чем купить косметику с пептидом меди, будет не лишним проконсультироваться с косметологом и дерматологом. Вы должны убедиться в том, что ваша кожа нуждается именно в этом ингредиенте. Кроме того, специалист поможет подобрать вам грамотную комбинацию ухаживающих средств.