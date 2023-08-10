Измыватели

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10.08.2023, 18:40, Разное
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Умерла мама приговоренного к лишению свободы за «фейки» онкологического больного Игоря Барышникова, на похороны его не отпустили.


Игорь Барышников

Судья Советского районного суда Калининградской области Ольга Баландина, 22 июня приговорившая к 7,5 годам лишения свободы Игоря Барышникова за несколько сделанных на закрытой странице в социальных сетях перепостов «фейков», 8 августа отказала ему в предусмотренной законом возможности попрощаться с мамой, скончавшееся накануне в возрасте 97 лет.

До вынесения приговора судья Баландина проявляла к Барышникову больше сочувствия и в период следствия и рассмотрения дела в суде оставляла его на подписке о невыезде. Это позволяло Игорю не только ухаживать за матерью, но и промывать и раз в месяц менять трубку-катетер у себя в животе — в мае прошлого года у Барышникова был выявлен, по-видимому, рак органов мочеиспускательной системы.

В начале августа, с запозданием на несколько недель, врачи в условиях СИЗО все же заменили Барышникову цитостому — катетер и специальный мешочек для мочи. Заболевание делает его пребывание в камере в Калининграде не только крайне дискомфортным, но и смертельно опасным.

Точный диагноз в условиях медицинской системы ФСИН поставить невозможно, произвести необходимую и неотложную, в случае подтверждения диагноза, операцию — тем более.

В течение предшествующего года, несмотря на возможность совершать поездки в Калининград из Советска (около двух часов на маршрутке), Барышников и его адвокаты Мария Бонцлер и Екатерина Селизарова так и не смогли добиться от областного минздрава повторной (после первой экстренной) госпитализации Барышникова и проведения анализов, подтверждающих или опровергающих его диагноз для дальнейшего лечения.

Калининградские врачи уклонились даже от дачи заключения о возможности отбывания им наказания в виде лишения свободы.

Такое заключение — о том, что заболевание Барышникова согласно специальному перечню несовместимо с таким наказанием, — по медицинским документам дали лишь московские врачи-эксперты, что, впрочем, пока никак не повлияло ни на приговор, ни на его исполнение.

Тем временем хирург-онколог Вадим Епифанцев, поставивший Барышникову цитостому при экстренной госпитализации в мае прошлого года и единственный, кто пытался добросовестно его лечить, подвергся фактическому бойкоту и травле со стороны коллег и принял решение покинуть Россию.

Леонид Никитинский,
обозреватель «Новой»

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Источник: Новая газета


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