Мнение: Об отчаянном плане Путина… На что же он ещё надеется?

Российский президент Владимир #Путин оптимистично подписал план празднования Победы… в 2025 году. И даже создал специальную группу по его реализации во главе с доверенным человеком — малозаметным, но эффективным и влиятельным. В соседней стране аж зубами заскрипели от злости, но…

Куда деваться-то? План есть план!

Он, конечно «хитрый» и всё такое. Но, к счастью, #Кремль буквально нашпигован болтунами, лопающимися от гордости из-за своей причастности. А как известно, пока живут на свете болтуны, мы прославлять судьбу свою должны: на болтуна не нужен нож, ему немножко подпоёшь — и делай с ним, что хошь.

Из этой когорты и кремлёвский политолог Сергей Марков. Разговорившись в недавнем интервью, он выдал основные контуры этого «хитрого плана» полной победы, согласно которому нынешний американский президент Джо #Байден уже #скоро «приползёт к нам на коленях просить мира». На условиях России, разумеется.

Как так?

А всё просто.

«Для [Джо] Байдена и его команды, которая правит Америкой из-за его спины и от его имени, исключительно важно “заморозить” конфликт на Украине на время избирательной кампании [2024 года], — ничтоже сумняшеся утверждает Сергей Марков. Потому что социология говорит, что большинство американцев считают этот конфликт ненужным и не понятным риском ядерной катастрофы. И если он будет продолжаться во время выборов, то Байден потерпит поражение. Поэтому Байден и его люди придут в начале следующего года к [Владимиру] Путину просить мира. А если надо, и “встанут на колени”, то есть совершат какие то символические действия, символические уступки. Вот и надо уже #сейчас готовиться к этому».

Бред «дедушки», который одной ногой уже в маразме? Аберрация сознания у проп@г@ндона, который сам начинает верить в свои же выдумки? Возможно.

Однако вот что в последнее время пишет самый «пробайденовский» американский CNN:

«Новый опрос CNN/SSRS на прошлой неделе отразил растущие политические сложности в США в связи с “украинским кризисом”: 55% избирателей теперь говорят, что Конгресс не должен санкционировать дополнительное финансирование для поддержки Украины. Около 51% сказали, что США уже “сделали достаточно”, чтобы ей помочь, и лишь 48% говорят, что “нужно сделать больше”. Для сравнения, в феврале 2022 года 62% американцев заявляли, что #США должны делать больше для поддержки Украины».

Так что насчёт американской социологии «кремлёвский рупор», как ни удивительно, не так, чтобы уж сильно привирает. А что насчёт второй части его утверждения?

«Хотя внешняя политика редко является решающим фактором на президентских выборах в США, а “украинский кризис” не является доминирующей проблемой в общественном мнении, избиратели в таких штатах, как Айова и Нью-Гэмпшир… ставят под сомнение щедрость США после нескольких месяцев высокой инфляции, которая омрачает перспективы американской экономики, — отмечает CNN. — Учитывая ослабление общественной поддержки Украины, Джо Байден может столкнуться со сложной задачей: как объяснить продолжение бюджетных ассигнований Киеву ещё одним кровавым летом, когда он будет добиваться переизбрания на пост президента. Никакие американские войска не участвуют в этом конфликте, а избиратель уже давно выступает против вмешательства США в зарубежные военные кризисы».

Собственно, в Кремле тоже чувствуют этот, как любят выражаться украинцы, «шпагат». С одной стороны, полномасштабная поддержка Украины стала для Джо Байдена не только политическим, но и личным нравственным выбором, превратившись, по сути, в самую важную миссию его президентства. С другой, для избирателя его внешнеполитические достижения померкнут, если вырастут счета, а бюджетные миллиарды продолжат тратиться на затяжной конфликт за тысячи миль от Айовы или Джорджии.

Из этого, конечно, ни разу не следует, что эмиссары из Вашингтона побегут в Москву что-то там просить. Но для Кремля окажется вполне достаточно, если даст слабину двухпартийный консенсус по выделению ассигнований Украине. А кое-какие предпосылки к тому есть. По данным социологов, 71% республиканцев считают, что Конгресс не должен санкционировать новое финансирование, в то время как 62% демократов считают, что это необходимо.

1 марта 2014 года Владимир Зеленский, тогда ещё даже не помышлявший баллотироваться в президенты, публично и громко обратился к Владимиру Путину: «Уважаемый Владимир Владимирович! Не допустите со своей стороны даже намёка на военный конфликт. Потому что #Россия и #Украина — это действительно братские народы… Если вы хотите, я могу вас умолять на коленях». И в 2019 году, уже конкурируя за президентский пост, он подтвердил такую готовность.

Придётся выполнять «предвыборные обещания»?

Или надеяться, что Джо Байден такого не допустит?

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