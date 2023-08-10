Кого чаще “кидают” при сделках с недвижимостью: психологический портрет

Покупка или продажа жилья, оформление соответствующих документов – это очень ответственная задача, с которой, увы, справляются далеко не все граждане. Некоторые рискую попасться на удочку мошенников и лишиться своей недвижимости. Кого чаще всего обманывают при сделке, объяснил психолог.

Михаил Хорс составил психологический портрет идеальной жертвы мошенников. По его словам, на крючок аферистов во время сделок с недвижимостью чаще всего попадаются две категории людей. Речь идет о тех, кто больше действует на эмоциях, а не за счет рациональной оценки ситуации.

К первой категории относятся чрезмерно уверенные в себе люди с установкой, мол их никто никогда не сможет “кинуть”. Вторая категория – ровно наоборот – абсолютно не уверенные в себе граждане. Они сомневаются во всем, даже в собственных решениях.

Психолог добавил, что худшим вариантом для мошенников являются люди, которые уверены в себе, но четко осознают риски. Если граждане понимают, что могут быть обманутыми, то реально обмануть их при сделках с недвижимостью становится очень сложно.

Кстати, нередко аферисты спекулируют на ценных на жилье. При купле-продаже недвижимости очень важно заранее изучить рынок. К примеру, в Челябинске сейчас дорожают квартиры -студии, уточняет портал URA.RU. А чтобы минимизировать риски для уже имеющегося жилья, лучше установить в домеавтономный пожарный извещатель, сообщает RT.