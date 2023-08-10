 

Кого чаще “кидают” при сделках с недвижимостью: психологический портрет

10.08.2023, 17:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Покупка или продажа жилья, оформление соответствующих документов – это очень ответственная задача, с которой, увы, справляются далеко не все граждане. Некоторые рискую попасться на удочку мошенников и лишиться своей недвижимости. Кого чаще всего обманывают при сделке, объяснил психолог.

Михаил Хорс составил психологический портрет идеальной жертвы мошенников. По его словам, на крючок аферистов во время сделок с недвижимостью чаще всего попадаются две категории людей. Речь идет о тех, кто больше действует на эмоциях, а не за счет рациональной оценки ситуации.

К первой категории относятся чрезмерно уверенные в себе люди с установкой, мол их никто никогда не сможет “кинуть”. Вторая категория – ровно наоборот – абсолютно не уверенные в себе граждане. Они сомневаются во всем, даже в собственных решениях.

Психолог добавил, что худшим вариантом для мошенников являются люди, которые уверены в себе, но четко осознают риски. Если граждане понимают, что могут быть обманутыми, то реально обмануть их при сделках с недвижимостью становится очень сложно.

Кстати, нередко аферисты спекулируют на ценных на жилье. При купле-продаже недвижимости очень важно заранее изучить рынок. К примеру, в Челябинске сейчас дорожают квартиры -студии, уточняет портал URA.RU. А чтобы минимизировать риски для уже имеющегося жилья, лучше установить в домеавтономный пожарный извещатель, сообщает RT.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Собянин: Количество электромобилей в Москве за восемь лет выросло в 20 раз

10.08 / “Хотел расстаться с женой” – принца Гарри заподозрили в ссоре с Меган Маркл из-за королевской семьи

10.08 / Собянин объявил о завершении строительства дворца спорта “Некрасовка”

10.08 / New York Post – уже не умолчать — семейство Байден погрязло в многомиллионной коррупции, и свидетельств этому всё больше

10.08 / Под Самарой перевернулась автоцистерна

10.08 / Посетителей Урбанфорума в Гостином Дворе ждут спектакли и квесты

10.08 / Причиной пожара в квартире в подмосковном Красногорске стал дезодорант

10.08 / Этим летом в Солнечногорске устранят почти 23 тысячи квадратных метров дефектов асфальта во дворах

10.08 / Собянин сообщил об уничтожении двух летевших в направлении Москвы беспилотников

10.08 / В конкурсе грантов мэра Москвы примут участие более 720 НКО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика