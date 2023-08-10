 

Рупор кремлевской пропаганды: Во сне я вижу тело Джо Байдена в темном углу парковки в Вашингтоне с отрубленной головой

10.08.2023, 17:10, Разное
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"Во сне я вижу тело Джо Байдена в темном углу парковки в Вашингтоне с отрубленной головой, лежащее в огромной луже крови. Ура" (с) из великих цитат Крейга Робертсона

В штате Юта агенты ФБР застрелили 75-летнего бизнесмена специализировавшегся на нестандартных конструкциях Крейга Робертсона, который в соц.сетях позировал с оружием и угрожал застрелить Байдена и Харрис.

Больше фото тут https://www.dailymail.co.uk/news/article-12390415/Utah-man-shot-dead-FBI-raid-making-credible-threats-against-Joe-Biden-400-miles-south-Grand-Canyon-yesterday.html

Режим перешел к террору против простых американских патриотов борющихся за свободу.

Источник: Colonel Cassad


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