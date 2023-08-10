 

Скандалы: В Аргентине присоединились к акциям в поддержку ЧВК «Вагнер»

10.08.2023, 17:00, Разное
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Житель Аргентины выразил поддержку ЧВК «Вагнер»

Он вышел с флагом «музыкантов» на площадь города, а снимок с акции выложил в соцсети. Акции в поддержку ЧВК «Вагнер» проходят во многих странах мира. Особой любовью компания пользуется в Африке, где стала гарантом мира и стабильности сразу для нескольких государств.

Так, в Мали ЧВК «Вагнер» ценят за борьбу с терроризмом, а в ЦАР бойцам даже установлен памятник, где проходят митинги и акции в их поддержку. А в Буркина-Фасо с нетерпением ждут прихода в страну «музыкантов», а вместе с ними мира и стабильности. Но, конечно, наибольшую поддержку компания имеет в России, где проводятся автопробеги в их честь.

Елена Смирнова


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