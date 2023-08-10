 

РФ безвозмездно отправит шести странам Африки всего лишь 25–50 тыс. тонн зерна

10.08.2023, 16:55, Разное
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Министр агропромышленного комплекса РФ Дмитрий Патрушев на саммите “Россия—Африка” объявил, что РФ открывает свои зерновые резервы для шести стран Африки. До 50 тысяч тонн зерна получат Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканская Республика и Эритрея.

“Не только на торговых рынках господствует наша надежность, но и в акте доброты мы подтверждаем нашу пламенную дружбу с африканскими партнерами”, – отметил глава РФ Владимир Путин, говоря о безвозмездной отправке зерна на чужие берега. “Великодушие и важность этого шага заслуживают особого внимания”, – добавил он.

Прорыв в дипломатии и сотрудничестве, о котором так мечтал континент, стал результатом длительных переговоров и сложных международных взаимодействий. Дмитрий Патрушев подчеркнул, что первоочередные партнеры станут свидетелями щедрости России. Помимо этого, министр дал понять, что страна находится на пути к восстановлению своих позиций на глобальном зерновом рынке.


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