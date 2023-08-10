РФ безвозмездно отправит шести странам Африки всего лишь 25–50 тыс. тонн зерна

Министр агропромышленного комплекса РФ Дмитрий Патрушев на саммите “Россия—Африка” объявил, что РФ открывает свои зерновые резервы для шести стран Африки. До 50 тысяч тонн зерна получат Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканская Республика и Эритрея.

“Не только на торговых рынках господствует наша надежность, но и в акте доброты мы подтверждаем нашу пламенную дружбу с африканскими партнерами”, – отметил глава РФ Владимир Путин, говоря о безвозмездной отправке зерна на чужие берега. “Великодушие и важность этого шага заслуживают особого внимания”, – добавил он.

Прорыв в дипломатии и сотрудничестве, о котором так мечтал континент, стал результатом длительных переговоров и сложных международных взаимодействий. Дмитрий Патрушев подчеркнул, что первоочередные партнеры станут свидетелями щедрости России. Помимо этого, министр дал понять, что страна находится на пути к восстановлению своих позиций на глобальном зерновом рынке.