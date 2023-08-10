 

“Хотел расстаться с женой” – принца Гарри заподозрили в ссоре с Меган Маркл из-за королевской семьи

10.08.2023, 16:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Их история любви начиналась, словно в сказке. Тонкая вуаль нежности, тепла, ласки окутала двух людей из разных миров, которые сделали друг друга счастливыми всему наперекор. До знакомства с женой принц Гарри уже вдоволь нагулялся, чтобы завязать с холостяцкой жизнью. Ну а Меган Маркл к тому времени набила шишек в первом браке и набралась уму-разуму.

В день свадьбы голубки сияли ярче звезд. Актриса очарованно смотрела на королевского внука, а он не мог ей налюбоваться. Однако спустя пять лет брака принц Гарри стал выглядеть на фото с Меган Маркл все более хмурым. А на днях и вовсе улетел в Японию без жены, а затем запланировал Сингапур.

Поклонники заподозрили герцога и герцогиню Сассекскую в ссоре из-за королевской семьи Британии. Поговаривают, с подачи властной родни в отношениях пошла трещина.

К такому выводу склоняется и шоумен Георгий Иващенко. Он полагает, что Меган Маркл и принц Гарри рискуют разойтись насовсем, ведь утраченная репутация и финансовые неурядицы способны навести на мысли о разводе.

“Будет очень обидно, если принц останется и без жены, и без королевского статуса, и без денег. Возможно, он хотел расстаться с женой”, — поделился мнением мужчина.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Собянин объявил о завершении строительства дворца спорта “Некрасовка”

10.08 / New York Post – уже не умолчать — семейство Байден погрязло в многомиллионной коррупции, и свидетельств этому всё больше

10.08 / Под Самарой перевернулась автоцистерна

10.08 / Посетителей Урбанфорума в Гостином Дворе ждут спектакли и квесты

10.08 / Причиной пожара в квартире в подмосковном Красногорске стал дезодорант

10.08 / Этим летом в Солнечногорске устранят почти 23 тысячи квадратных метров дефектов асфальта во дворах

10.08 / Собянин сообщил об уничтожении двух летевших в направлении Москвы беспилотников

10.08 / В конкурсе грантов мэра Москвы примут участие более 720 НКО

10.08 / Германия вложила миллионы в Нигер — а РФ получит всю выгоду

10.08 / НАТО и Украина не были подготовлены к войне из-за провала американской разведки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика