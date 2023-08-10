Сумки через плечо – в тренде. Выбираем идеальные образы

Сумки через плечо любят по нескольким причинам. Во-первых, они удобны и практичны, ведь у вас свободны руки. Во-вторых, их внешний вид. Это же мечта настоящего минималиста: сумка через плечо помогает презентовать лаконичный и одновременно изысканный образ. Хорошая новость заключается в том, что подобный аксессуар вновь входит в моду в следующем сезоне. Разбираемся, каким именно изделиям лучше всего отдать предпочтение.

Нейтральные оттенки

Осенью в моде по-прежнему остается яркая одежда: чтобы была возможность презентовать жизнеутверждающие луки. Но вот с сумками дело обстоит иначе. Здесь лучше сделать ставку на аксессуары нейтральных оттенков. Например, беспроигрышный вариант — это черный цвет.

Также в моде по-прежнему классические коричневые сумки. Но если вам хочется разбавить темную одежду, тогда можете выбрать красные, розовые сумочки или изделия с оттенком металлик (но только серебристого или золотистого оттенков).

Текстуры

Абсолютным антитрендом предстоящего сезона станет замшевая сумка. Поэтому, если у вас в наличии подобное изделие, то пока на время отложите его. В тренде теперь гладкие кожаные сумки: стильные и лаконичные, которые становятся прекрасным дополнением к любому образу.

Если такой вариант кажется вам слишком банальным и скучным, то вы можете рассмотреть сумки с декором в виде бахромы, меха, рюш. Также актуальными являются аксессуары с выделкой под рептилию. Они особенно подходят в качестве дополнения к торжественному образу.

Размер

В предстоящем сезоне нужно отказаться от громоздких сумок. В моде будут аксессуары средних размеров.

Также можете смело пополнять свою коллекцию сумок мини-аксессуарами. Они станут достойной альтернативой клатчам и будут служить в качестве дополнения к нарядному образу. Форма сумки – на ваше усмотрение. Она может быть и в форме банана, и обычная прямоугольная.