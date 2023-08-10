 

New York Post – уже не умолчать — семейство Байден погрязло в многомиллионной коррупции, и свидетельств этому всё больше

10.08.2023, 16:20, Новости дня
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Комитет по надзору палаты представителей США опубликовал банковские документы, подтверждающие получение членами семейства Байден огромных сумм от иностранных источников в России, Казахстане и на Украине, пишет New York Post. С некоторыми из меценатов действующий президент США обедал лично в Вашингтоне. Тем не менее демократические СМИ и Минюст Соединённых Штатов прикладывают все усилия для того, чтобы американцы игнорировали теневые сделки Байденов, которые годами лгали и умалчивали о причастности главы государства к тёмным делам своего сына.


AP

Комитет по надзору палаты представителей опубликовал документы, подтверждающие необоснованно завышенные заработки в размере $1 миллионов в год от компании Burisma, которые не блещущий выдающимися деловыми талантами Хантер Байден стал получать аккурат после того, как его отец Джо стал курировать Украину в администрации Барака Обамы, пишет New York Post.

Кроме того, недавно были обнародованы банковские документы, указывающие на дополнительные выплаты Байденам в объёме $20 миллионов от иностранных источников в России, Казахстане и на Украине, с частью из которых действующий президент США обедал лично в Вашингтоне. По данным газеты, Хантер Байден получил от казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева сумму в размере $142 тыс. на покупку автомобиля Porsche, в то время как российская миллиардерша и бывшая первая леди Москвы Елена Батурина передала его организации $3,5 млн. Компрометирующие материалы имеются не только на Хантера и Джо, но и на остальных семерых членов клана Байденов.

Тем не менее демократы, поддерживающие их СМИ и Минюст Соединённых Штатов прикладывают все усилия для того, чтобы американцы игнорировали теневые сделки Байденов, которые годами лгали и умалчивали о причастности главы государства к делам своего сына, сетует New York Post.

«Во время вице-президентства Джо Байдена Хантер Байден продавал имя своего отца как «бренд», чтобы получить миллионы от олигархов в Казахстане, РФ и на Украине», — заявил в среду председатель комитета Джеймс Комер. По его словам, Джо Байден явно «знал о деловых отношениях своего сына и позволял себе быть «брендом», проданным для обогащения семьи Байдена», будучи вице-президентом. Постоянно растущая доказательная база и уже собранные свидетельства позволяют конгрессу вызвать Хантера Байдена на допрос, резюмирует New York Post.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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