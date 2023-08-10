Скандалы: Простые дроби

В ФНС раскрыли типичные нарушения блогеров и уточнили информацию о черном списке

У Федеральной налоговой службы нет черного списка блогеров, слухи о котором уже несколько месяцев ходят в российской прессе. В его создании нет необходимости, поскольку ведомство располагает механизмом, позволяющим принимать меры в конкретной ситуации. Налоговики выделяют ряд нарушений, которые характерны именно для блогеров, а также отмечают, что часто они возникают по незнанию. Интересно, что громкие дела мотивируют коллег их фигурантов к обелению собственных доходов.

Чаще всего за блогерами числятся такие нарушения как дробление бизнеса с целью уменьшения налоговых отчислений, некорректное отражение прибыли и неуплата НДФЛ. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС). В ведомстве обратили внимание, что не все представители блогосферы целенаправленно уклоняются от исполнения своих налоговых обязательств – нередко нарушения совершаются по незнанию или «недопониманию ответственности». Есть немало примеров, когда у человека резко вырастает доход, и он не успевает вовремя перейти на другой налоговый режим – уйти с режима самозанятости на упрощенную систему налогообложения в связи с превышением лимита или с УСН на общую систему. Это характерно именно для блогосферы, где популярность, а вместе с ней и заработок, может «выстрелить» очень быстро. Не все и не всегда своевременно признают, что им нужна помощь квалифицированного бухгалтера, а некоторые ошибаются с выбором специалиста, постепенно накапливая количество ошибок и нарушений, чреватых как минимум штрафами.

Громкие дела

2023 год ознаменовался судебными процессами против крупных блогеров. В марте инфлюенсеры Валерия и Артем Чекалины стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей. Супруги неоднократно просили, чтобы суд смягчил им меру пресечения, разрешив пользоваться интернетом, однако ходатайства всякий раз отклонялись. При этом сообщалось, что еще в начале мая Чекалины погасили долг перед налоговой.

В отношении фитнес-блогера Александры Митрошиной также было возбуждено дело о неуплате налогов на 120 миллионов рублей. Как сообщила девушка, она не уделяла должного внимания бухгалтерии, и именно это стало причиной проблем с ФНС. Она уже выплатила необходимую сумму. Митрошина отметила, что ее коллеги по сфере деятельности редко обладают достаточной грамотностью в ведении налогового учета и могут совершать грубые ошибки. Для решения проблемы она предложила создать цифровую платформу для взаимодействия блогеров и налоговиков.

Рекордсменкой по долгу перед налоговой стала автор «Марафона желаний» Елена Блиновская, которая с апреля находится под домашним арестом. Она недоплатила 918 миллионов рублей.

По версии следствия, во всех трех случаях блогеры практиковали схему дробления бизнеса с использованием аффилированных компаний для вывода средств, чтобы оставаться на УСН и не платить НДФЛ и НДС, предусмотренные общей системой налогообложения.

Нет необходимости

В конце апреля Telegram-канал Mash сообщил, что у МВД якобы подготовлен так называемый черный список инфоцыган, в котором оказались десятки блогеров-миллионников: звездный визажист Гоар Аветисян, певец Егор Крид, исполнительница Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, телеведущая Регина Тодоренко и многие другие.

В июле появилась информация уже о втором списке блогеров, которых могут подозревать в махинациях с налогами с целью заплатить поменьше – работе за наличные, отсутствии закрывающей документации, неуплате НДФЛ, создании нескольких ИП на друзей и родственников для вывода средств и так далее. Фигурантами последнего списка канал называл певицу Ольгу Бузову, телеведущую Ксению Бородину, комика Николая Соболева и не только.

В ФНС заявили, что ведомство не нуждается в подобных списках. Дело в том, что оно располагает внутренней системой рисков, которая анализирует налогоплательщиков во всех отраслях экономики – таким образом, под контролем находятся доходы не только блогеров. Если анализ выявляет злоупотребления, проверка назначается точечно, для конкретных плательщиков. Зачастую на это реагируют все представители отрасли, и она обеляется. Таким образом, возможность оперировать всем массивом данных позволяет реагировать на определенную ситуацию и не создавать дополнительных списков и реестров.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров с иронией заявил: «У нас и список блогеров есть, и каких списков у нас только нет. <…> И рестораторов списки есть тоже. И банковские. И всех юрлиц списки есть».

Также в ФНС подчеркнули, что выездная проверка – это крайняя степень поддержания уровня налоговой дисциплины, и в большинстве случаев у налогоплательщиков есть возможность уплатить недостающие налоги и представить уточненные декларации, не доводя ситуацию до штрафа и уголовного дела.

На общих основаниях

В ФНС заявили, что для блогеров не предусмотрено никаких специальных налоговых норм, и для них действуют те же правила, что и для других налогоплательщиков. В частности, если доход небольшой, они могут зарегистрироваться в качества самозанятых. Как только заработок переваливает за 2,4 миллиона рублей, следует уже зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и выбрать удобную систему налогообложения.

Упрощенная система налогообложения (УСН) актуальна для тех, чей доход не превышает 251,4 миллиона рублей в год (в 2023 году). В рамках нее не нужно платить НДС, а налогом облагаются доходы (6%) или доходы, уменьшенные на расходы (15%). Для случаев, когда доход составляет более 150 миллионов рублей или численность сотрудников – более 100 человек, налоги составляют 8% и 20% соответственно, а страховые взносы выплачиваются раз в год в фиксированном размере (45842 в 2023 году).

Патентная система налогообложения (ПСН) действует для бизнеса с выручкой не более 60 миллионов рублей в год и количеством работников не более 15 человек, ставка налога составляет 6%.

Общий режим налогообложения предполагает уплату НДФЛ по ставке 13%, а при доходе более 5 миллионов рублей – по ставке 15%, а также страховые взносы и НДС (если оборот за три месяца выше 2 миллионов рублей).

Положительный эффектКак отмечают эксперты, комментарии которых приводит издание, уровень налоговой и общей юридической грамотности крупных блогеров, которые имеют многомиллионные заработки, действительно оставляет желать лучшего. Однако блог, в большинстве случаев, не является их единственным источником доходов. Деньги инфлюенсерам приносят не только реклама, коллаборации, донаты и продажи различных курсов и марафонов – у многих из них есть успешный «офлайновый» бизнес. Кто-то продает косметику, кто-то – продукты питания, кто-то – одежду, кто-то оказывает консультационные услуги. И трудно представить, что блогеры вообще не вникают в нюансы уплаты налогов за доход от той или иной деятельности. Тот факт, что они прибегают к схемам дробления бизнеса, уже свидетельствует об обратном –для чего, как не для снижения налогов, им нужно усложнять процессы и распределять доходы по аффилированным компаниям?

Громкие дела Блиновской, Митрошиной и Чекалиных заставили их коллег по цеху обеспокоиться собственными налогами, пересмотреть модели своей деятельности и отойти от серых схем. Скорее всего, в данной сфере установится тенденция на обеление бизнеса, и для бюджета это будет выгоднее, чем десятки налоговых проверок и доначисление налогов по их итогам.

Фото: Скандалы.ру

Иннокентий Колбасов

Оригинал материала: “Наша Версия”