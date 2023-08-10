 

Relevo: «Аль-Хиляль» готов заплатить за Неймара 200 миллионов евро

10.08.2023, 15:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сенсационное предложение сделал саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» «Пари Сен-Жермену» по поводу трансфера выдающегося бразильского нападающего Неймара. Эксклюзивная информация, поступившая из источника близкого к делам обеих команд, позволяет утверждать, что клуб из Саудовской Аравии готов заплатить 200 миллионов евро ради привлечения к себе этого футболиста.

Ранее Неймар выразил некоторые сомнения по поводу переезда в Саудовскую Аравию, ссылаясь на несоответствие этой страны его устоявшемуся образу жизни.

Помимо самой сенсационной новости, стоит напомнить, что лишь несколько недель назад, 4 мая, начались слухи о готовности Неймара покинуть столицу Франции. Внутри команды «Пари Сен-Жермен» обсуждалась возможность расставания с этим игроком летом нынешнего года. Удивительно, что футболист даже проявил готовность снизить свой жалованье в пользу перехода в испанскую «Барселоне».

Путь Неймара в футбольной элите действительно оставил отпечаток в истории. Он с теплотой вспоминает свои дни в Париже, где он выступал с 2017 года. Тогда его стоимость составляла 60 миллионов евро. Но прежние дни в «Барселоне» также остаются неизгладимыми в его карьере, где с 2013 по 2017 год он защищал цвета этой команды.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Единственный результативный тренер личностного роста получил срок за рукоприкладство по отношению к клиентам

10.08 / В университет и магазин, на спортивный матч и работу: актуальные осенние образы на все случаи жизни

10.08 / “Любовные терзания были в школе, а потом я страстно ушла в работу”: Александра Ребенок о выборе профессии и эмоциональном союзе с мужем

10.08 / И на Пастыря вскоре замахнутся

10.08 / Мнение: Нужны ли в городе животные?

10.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Гугеноты нанесли удар по Ля-Рошели

10.08 / Скандалы: Кто уронил рубль

10.08 / Врач Овнанян заявила, что осы чаще нападают на ярко одетых и надушенных людей

10.08 / Тяжелобольной Бари Алибасов отказывается от лечения: Шлет всех подальше

10.08 / Стиль коттеджкор – яркий тренд осени 2023: тенденции и особенности нарядов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика