Relevo: «Аль-Хиляль» готов заплатить за Неймара 200 миллионов евро

Сенсационное предложение сделал саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» «Пари Сен-Жермену» по поводу трансфера выдающегося бразильского нападающего Неймара. Эксклюзивная информация, поступившая из источника близкого к делам обеих команд, позволяет утверждать, что клуб из Саудовской Аравии готов заплатить 200 миллионов евро ради привлечения к себе этого футболиста.

Ранее Неймар выразил некоторые сомнения по поводу переезда в Саудовскую Аравию, ссылаясь на несоответствие этой страны его устоявшемуся образу жизни.

Помимо самой сенсационной новости, стоит напомнить, что лишь несколько недель назад, 4 мая, начались слухи о готовности Неймара покинуть столицу Франции. Внутри команды «Пари Сен-Жермен» обсуждалась возможность расставания с этим игроком летом нынешнего года. Удивительно, что футболист даже проявил готовность снизить свой жалованье в пользу перехода в испанскую «Барселоне».

Путь Неймара в футбольной элите действительно оставил отпечаток в истории. Он с теплотой вспоминает свои дни в Париже, где он выступал с 2017 года. Тогда его стоимость составляла 60 миллионов евро. Но прежние дни в «Барселоне» также остаются неизгладимыми в его карьере, где с 2013 по 2017 год он защищал цвета этой команды.