 

Единственный результативный тренер личностного роста получил срок за рукоприкладство по отношению к клиентам

10.08.2023, 15:33, Разное
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В Самаре суд вынес приговор 55-летнему тренеру личностного роста Валерию Камневу.

Бывший учитель физкультуры демонстрировал хорошие результаты на новом поприще, однако оказалось, что достигал он их с помощью угроз и рукоприкладства. В результате ему придётся провести два года в колонии-поселении.

Камнев в начале года был признан наиболее результативным тренером личностного роста в России. Про этот феномен даже сняли телерепортаж – подавляющее большинство его клиентов не просто добивались поставленных целей, но и делали это со значительным опережением графика. Однако после того как один из его подопечных выпал из окна третьего этажа и получил травмы, деятельностью тренера заинтересовались органы.

Как оказалось, специалист по саморазвитию угрожал клиентам сломать им пальцы, если они не будут саморазвиваться. Также он обещал «растворить их в огнях вечернего города» – эту фразу тренер вычитал в детективной беллетристике, а на практике это тоже означало сломать пальцы.

На суде большинство клиентов заявили, что претензий к коучу не имеют, на что он кивал и говорил: «Правильно, а не то – сам знаешь». Один из них даже оплатил Камневу адвоката за счёт денег, которые начал зарабатывать после его курсов. Всё это обусловило сравнительно мягкий приговор, однако подсудимому также запретили заниматься коучингом на 5 лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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