Под Самарой перевернулась автоцистерна

На трассе М-5 “Урал” под Самарой произошла ужасная авария. У большегруза лопнуло колесо, и он вылетел на встречную полосу, столкнувшись с двумя легковушками.

Автоцистерна опрокинулась и взорвалась, огонь перекинулся на иномарку. Водитель и пассажир не успели выбраться из машины, они погибли. Водителя бензовоза госпитализировали. Кадры с места ДТП показывает Пятый канал.