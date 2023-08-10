“Любовные терзания были в школе, а потом я страстно ушла в работу”: Александра Ребенок о выборе профессии и эмоциональном союзе с мужем

7 августа был представлен тизер нового сериала «Кеша должен умереть» режиссера Константина Богомолова. Актриса Александра Ребенок играет одну из ролей в данной киноленте вместе с Юлией Снигирь, Юлией Александровой, Игорем Верником. У знаменитости получается гармонично совмещать карьеру и личную жизнь.

О кино и театре

Актриса пока довольна своей текущей карьерой. По словам Ребенок, постоянная занятость в ее профессии держит в тонусе, и ее можно сравнить с посещением тренажерного зала. Знаменитость считает, что работа в театре помогает ей развиваться в выбранной сфере деятельности. Она получает удовольствие от презентации новых спектаклей со своим участием. Съемки в кино же для Ребенок — это как следствие тех навыков и профессионализма, которые были приобретены благодаря театру. Артистка отмечает, что в этом году у нее много новых кинопроектов: не только «Кеша должен умереть», но также и «Первая любовь», «1993», «Сны Алисы», второй сезон «Против всех».

О Константине Богомолове

Ребенок признается, что ее творческая жизнь разделилась на до и после после знакомства с режиссером и актером Константином Богомоловым. Ей даже не верится в то, что с того момента прошло уже десять лет. Ребенок играла в сериале Богомолова «Содержанки». Он также пригласил ее в свою картину «Кеша должен умереть». Сейчас знаменитости репетируют новый спектакль. Со стороны может показаться, что эти артисты дружат и что Ребенок участвует в проектах Богомолова только из-за его личной симпатии к ней.

Однако актриса отмечает, что это совсем не так. По ее словам, Богомолов не тот человек, чтобы раздавать роли по дружбе. Он максимально ответственно относится к кастингам, считая, что подбор актеров — это 80% успеха. Поэтому приглашает Ребенок в те свои проекты, где именно эта актриса лучше всего сможет вжиться в образ героини.

О любовных терзаниях

Знаменитость признается, что любовные терзания остались у нее в прошлом, в школьных годах. А потом она с головой ушла в работу. Благодаря занятости стала более привлекательной для мужчин. Ребенок считает, что это вполне логично, ведь мужчинам интересны реализованные женщины, у которых есть жизненные цели.

Актриса очень рада тому, что теперь ей не нужно стараться кому-то понравиться, чтобы наладить личную жизнь. В этом нет необходимости, поскольку Ребенок замужем, у нее супруг и двое детей. Знаменитость признается, что быть замужем, иметь семью — это гораздо лучше, чем пребывать в поисках второй половинки. Когда уже есть партнер, тогда присутствует надежность, стабильность.

Об эмоциональном союзе с мужем

Супруг Ребенок — известный актер Алексей Вертков. Артистка признается, что у такого творческого тандема есть свои достоинства и недостатки. Преимущество в том, что благодаря одинаковой профессии супруги понимают друг друга с полуслова. Из минусов — оба очень эмоциональны.

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Актриса признается, что, уходя со съемочной площадки или с театральной сцены, она «выключает» профессию и становится просто человеком – мамой и женой. Дома они с супругом договорились не обсуждать работу. Также есть традиция посвящать друг другу один день, когда можно побыть наедине без детей.

О детях

Сыну знаменитостей Ване пять лет, а дочке Вере три года. Дочь пока занимается балетом и посещает бассейн. А вот Ваня одно время посещал много секций. Настолько много, что однажды няня обратила внимание на то, что мальчик бледный и обессиленный: от усталости в связи с плотным графиком. Тогда Ребенок поняла, что переборщила с секциями, и отмела ненужные. Сейчас сын занимается музыкой, керамикой, рисованием, катается на лошадях и играет в баскетбол. Ему также нравятся плавание и хоккей.

Ребенок признается, что с детьми ей помогает не только няня, но также и бабушка, и крестные с племянниками. Недостатка в помощниках нет.

Об угрызениях совести

Звезда сериала “Содержанки” жалуется, что в силу занятости не может проводить с детьми настолько много времени, насколько хотелось бы. Ее тревожит, что она может пропустить какие-то важные этапы взросления детей. Хочется многое рассказать сыну и дочери и их расспросить о разных вещах. Поэтому каждая совместно проведенная с детьми минута для актрисы — это большой праздник и наслаждение.

Когда Ребенок почувствовала, что чересчур занимается самоедством, тогда обратилась за помощью к психологу. Ей нужно было избавиться от чувства вины перед детьми. С помощью консультаций она поняла, что у женщины всегда есть выбор. Первый — это посвятить свою жизнь детям, но потом не корить себя за отсутствие профессиональной реализации. Или второй – выбрать путь работающей мамы и качественно и гармонично проводить время с ребенком. Ребенок удалось принять те обстоятельства, в которых она оказалась, и принять ситуацию, свой выбор относительно карьеры.

Об образе

Ребенок признается, что на экране у нее очень яркие образы, много косметики. А в обычной жизни она не красится. В связи с этим ее редко узнают на улицах, что звезду вполне устраивает.