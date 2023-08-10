И на Пастыря вскоре замахнутся
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Баптистский пастор Юрий Сипко стал первым главой (пусть и бывшим) российской конфессии, на которого возбуждено уголовное дело о «фейках».
Управление СК РФ по г. Москве, а вслед за ним — и официальные российские СМИ разместили 8 августа сообщения о том, что в столичном районе Кунцево возбуждено уголовное дело в отношении 71-летнего пастора евангельских христиан-баптистов (ЕХБ) Юрия Сипко. Он подозревается по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), то есть по знаменитой «статье о фейках». «Событие преступления», якобы совершенного пастором, имело место в марте прошлого года: Сипко, по версии следствия, разместил в интернете видеоролик, «в котором, согласно психолого-лингвистическому исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины».
По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (признан властями РФ иностранным агентом), за почти полтора года действия новой статьи по ней было возбуждено 117 уголовных дел — из 672, связанных с антивоенными высказываниями россиян. Ч. 2 ст. 207.3 предусматривает наказание в виде штрафа до 5 млн рублей, принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы на срок до 10 лет. По этой статье обвиняются несколько православных священнослужителей — в основном не принадлежащих РПЦ. Например, иеромонах Иоанн (Курмояров) из Санкт-Петербурга, которого в Московском патриархате называют «раскольником», сидит в СИЗО с весны прошлого года. Он разместил в Сети видеоролик, в котором комментировал знаменитый лозунг Путина о «попадании в рай».
В московской квартире Юрия Сипко прошли обыски, его сын был задержан и доставлен на допрос, где его обязали дать подписку о неразглашении. Самому пастору, как он рассказал «Новой», удалось уехать из РФ буквально за три дня до этого. В сообщении СК утверждается, что его «противоправная деятельность… была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Центра по противодействию экстремизму ГУПЭ МВД России». «Никакой противоправной деятельности я не вел, — прокомментировал это сообщение пастор. — Ни в чем противоправном меня не изобличили, и поэтому ничего они не пресекли».
СПРАВКА «НОВОЙ»
Пастор Юрий Кириллович Сипко родился в Омской области, в многодетной семье пастора ЕХБ, в 1952 г. Окончил строительный техникум и отслужил в армии, работал на лесокомбинате. После окончания заочных библейских курсов ЕХБ, в 1984 г., рукоположен на диаконское, а затем и на пресвитерское служение. В 1987 г. назначен старшим пресвитером ЕХБ по Омской и Тюменской областям, с 1993 г. — заместитель председателя Российского союза (РС) ЕХБ. С 2002 по 2010 гг. (в течение двух сроков) занимал пост председателя РС ЕХБ — крупнейшей протестантской деноминации России, входил по должности в совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. Осудил российские действия в Грузии и насправедливый суд над Михаилом Ходорковским, в своих проповедях назывл коррупцию смертным грехом. В 2013 г. издал книгу «Глас вопиющего», где подвел итоги провалившегося духовного возрождения России.
Обыски по делу Сипко 8 августа проходили не только в Москве, но и в Калуге. На распространенном СК видео фигурирует белая стена и дверь с табличками «Кафедральный собор Храм Христа Спасителя» и «Богослужебная часовня Святой Троицы». Так на православный манер называются молитвенные помещения Калужского христианского центра другой протестантской конфессии — христиан веры евангельской, или пятидесятников.
Рядом с «собором» и «часовней» на улице Небесной расположен офис главы и основателя центра епископа Альберта Ратникова, которому принадлежит YouTube-канал «Взгляд с Небесной», разместивший тот самый ролик с «заведомо ложной» информацией. К официальному сообщению СК прилагаются заблюренные кадры с чем-то явно «экстремистским», выявленным в ходе обыска: какие-то обложки в черно-красных тонах, фото Гитлера и визитки (неужели главы ГУР Буданова?).
Как рассказали сотрудники Калужского христианского центра, это DVD-диски с документальным сериалом ВВС «Секреты Рейха. Тайны нацизма», естественно, — антинацистского содержания. В ходе обыска также обнаружена книга Эрвина Люцера «Крест Гитлера», «в которой исследуются те уроки, которые можно извлечь из истории церкви Третьего Рейха, …когда церковь служит не Богу, а человеконенавистнической идеологии».
Для того чтобы проникнуть в офис епископа, силовики разбили окно, а самого Альберта Ратникова задержали и доставили в региональное управление ФСБ, где выяснилось, что он проходит свидетелем по делу Сипко. Вечером его отпустили, взяв, как и с родственников пастора, подписку о неразглашении. Наверное, в деле фигурирует информация, связанная с государственной тайной?
Увы, все более тривиально. Поводом для преследования пастора Юрия Сипко стала краткая реплика, в которой он комментирует участие протестантских лидеров в круглом столе, состоявшемся 29 марта прошлого года в Госдуме. Это была первая демонстрация абсолютной лояльности религиозных лидеров РФ «задачам и смыслам» СВО —
если угодно, презентация того «богословия спецоперации», которое объединило этих лидеров поверх всех теологических различий и поклонений разным богам.
Сипко отказывал этим людям в духовном статусе: «Кто из них встал и произнес духовную позицию, которая исходит от Бога, Который говорит «Не убивай»… Да не будет у тебя никакого кумира. А там все декларировали свою преданность кумиру». Собственно о действиях ВС РФ в ролике нет ни слова.
Пастор Юрий Сипко явно раздражал власть, когда он еще был главой РС ЕХБ. Со сталинских времен, когда, собственно, и был организован этот совет, власть привыкла видеть на посту его главы серых чиновников от религии (а то и прямо — сотрудников в штатском), которые угрюмо повторяли лозунги этой самой власти. В советские годы легальные религиозные лидеры должны были «бороться за мир», ну а сегодня, соответственно, за СВО. Пастор Сипко взорвал этот стереотип, он взял на себя то «пророческое служение», которое, казалось бы, давно выветрилось в молчаливом российском протестантизме, остававшемся таковым только по названию, но не по духу.
Юрий Кириллович начал протестовать — не как политик, но как христианин, который, по словам апостола Павла (Еф., 6:12), ведет брань «против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего». Теперь даже не верится, что в «вегетарианские нулевые» человек с такой позицией мог возглавлять российскую конфессию, объединяющую более полутора тысяч общин.
Нынешнее руководство РС ЕХБ, вернувшееся в «родную гавань», естественно, не заметило гонений на своего бывшего председателя, на официальном сайте союза — тишь да гладь… И не только по поводу уголовного преследования единоверцев.
«Менталитет российского народа является продуктом тоталитарной идеологии и насилия, — говорил Юрий Сипко в нашем последнем до начала СВО интервью. — Тут уничтожили интеллигенцию: кого-то расстреляли, какого-то отправили вон на кораблях, а какого-то выслали в Заполярье, и они там потерялись, исчезли. А остались те, кто уничтожал, и в новом поколении все повторяется. У нас негативная селекция на протяжении уже четырех поколений!»
Пастор считал иллюзорной веру в то, что скоро спустится с небес «прекрасная РФ будущего», народ которой забудет как о страшном сне о своих имперско-тоталитарных фантомах.
«Власть и народ одинаково мыслят в России. Имперская реакция поставила Россию в положение врага против всех. Именно потому мы враждуем со всем миром, что мы не осознали себя государством собственно России, которая призвана в первую очередь обустраивать свой внутренний дом, который до сих пор разрушен. В нынешней РФ призыв к выходу из кошмара считается экстремизмом, а адекватные люди перетекают в западный мир…»
Осенью 2021 г. Юрий Сипко отчетливо прозревал свое будущее:
«Сейчас я остаюсь на свободе и имею возможность называть беззакония власти так, как они этого заслуживают. Но я знаю, что буду признан экстремистом или иностранным агентом, или еще кем-то. Иногда я обращаюсь к православным священникам, потому что бесполезно обращаться непосредственно к власти: «Братья мои священники, все эти чиновники-преступники ходят к вам исповедоваться, вы им даете причастие. Почему вы не помогаете им избавиться от лжи, насилия (…)?»
…Дело против бывшего главы РС ЕХБ посылает два месседжа российскому религиозному сообществу.
Пастора Сипко преследуют именно как религиозного деятеля, основывающего свои убеждения на Евангелии, а не на фразах президента Путина. На его примере верующие должны усвоить урок: Евангелие и другие священные тексты допускаются теперь лишь в той мере, в которой они не противоречат ныне живущему и правящему источнику Истины. И оставшиеся в РФ религиозные лидеры, похоже, вполне усвоили этот урок.
Александр Солдатов,
обозреватель «Новой газеты»
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Источник: Новая газета
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