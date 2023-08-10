И на Пастыря вскоре замахнутся

Баптистский пастор Юрий Сипко стал первым главой (пусть и бывшим) российской конфессии, на которого возбуждено уголовное дело о «фейках».

Управление СК РФ по г. Москве, а вслед за ним — и официальные российские СМИ разместили 8 августа сообщения о том, что в столичном районе Кунцево возбуждено уголовное дело в отношении 71-летнего пастора евангельских христиан-баптистов (ЕХБ) Юрия Сипко. Он подозревается по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), то есть по знаменитой «статье о фейках». «Событие преступления», якобы совершенного пастором, имело место в марте прошлого года: Сипко, по версии следствия, разместил в интернете видеоролик, «в котором, согласно психолого-лингвистическому исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины».

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (признан властями РФ иностранным агентом), за почти полтора года действия новой статьи по ней было возбуждено 117 уголовных дел — из 672, связанных с антивоенными высказываниями россиян. Ч. 2 ст. 207.3 предусматривает наказание в виде штрафа до 5 млн рублей, принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы на срок до 10 лет. По этой статье обвиняются несколько православных священнослужителей — в основном не принадлежащих РПЦ. Например, иеромонах Иоанн (Курмояров) из Санкт-Петербурга, которого в Московском патриархате называют «раскольником», сидит в СИЗО с весны прошлого года. Он разместил в Сети видеоролик, в котором комментировал знаменитый лозунг Путина о «попадании в рай».

В московской квартире Юрия Сипко прошли обыски, его сын был задержан и доставлен на допрос, где его обязали дать подписку о неразглашении. Самому пастору, как он рассказал «Новой», удалось уехать из РФ буквально за три дня до этого. В сообщении СК утверждается, что его «противоправная деятельность… была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Центра по противодействию экстремизму ГУПЭ МВД России». «Никакой противоправной деятельности я не вел, — прокомментировал это сообщение пастор. — Ни в чем противоправном меня не изобличили, и поэтому ничего они не пресекли».

СПРАВКА «НОВОЙ»

Пастор Юрий Кириллович Сипко родился в Омской области, в многодетной семье пастора ЕХБ, в 1952 г. Окончил строительный техникум и отслужил в армии, работал на лесокомбинате. После окончания заочных библейских курсов ЕХБ, в 1984 г., рукоположен на диаконское, а затем и на пресвитерское служение. В 1987 г. назначен старшим пресвитером ЕХБ по Омской и Тюменской областям, с 1993 г. — заместитель председателя Российского союза (РС) ЕХБ. С 2002 по 2010 гг. (в течение двух сроков) занимал пост председателя РС ЕХБ — крупнейшей протестантской деноминации России, входил по должности в совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. Осудил российские действия в Грузии и насправедливый суд над Михаилом Ходорковским, в своих проповедях назывл коррупцию смертным грехом. В 2013 г. издал книгу «Глас вопиющего», где подвел итоги провалившегося духовного возрождения России.

Обыски по делу Сипко 8 августа проходили не только в Москве, но и в Калуге. На распространенном СК видео фигурирует белая стена и дверь с табличками «Кафедральный собор Храм Христа Спасителя» и «Богослужебная часовня Святой Троицы». Так на православный манер называются молитвенные помещения Калужского христианского центра другой протестантской конфессии — христиан веры евангельской, или пятидесятников.

Рядом с «собором» и «часовней» на улице Небесной расположен офис главы и основателя центра епископа Альберта Ратникова, которому принадлежит YouTube-канал «Взгляд с Небесной», разместивший тот самый ролик с «заведомо ложной» информацией. К официальному сообщению СК прилагаются заблюренные кадры с чем-то явно «экстремистским», выявленным в ходе обыска: какие-то обложки в черно-красных тонах, фото Гитлера и визитки (неужели главы ГУР Буданова?).

Как рассказали сотрудники Калужского христианского центра, это DVD-диски с документальным сериалом ВВС «Секреты Рейха. Тайны нацизма», естественно, — антинацистского содержания. В ходе обыска также обнаружена книга Эрвина Люцера «Крест Гитлера», «в которой исследуются те уроки, которые можно извлечь из истории церкви Третьего Рейха, …когда церковь служит не Богу, а человеконенавистнической идеологии».

Для того чтобы проникнуть в офис епископа, силовики разбили окно, а самого Альберта Ратникова задержали и доставили в региональное управление ФСБ, где выяснилось, что он проходит свидетелем по делу Сипко. Вечером его отпустили, взяв, как и с родственников пастора, подписку о неразглашении. Наверное, в деле фигурирует информация, связанная с государственной тайной?

Увы, все более тривиально. Поводом для преследования пастора Юрия Сипко стала краткая реплика, в которой он комментирует участие протестантских лидеров в круглом столе, состоявшемся 29 марта прошлого года в Госдуме. Это была первая демонстрация абсолютной лояльности религиозных лидеров РФ «задачам и смыслам» СВО —

если угодно, презентация того «богословия спецоперации», которое объединило этих лидеров поверх всех теологических различий и поклонений разным богам.

Сипко отказывал этим людям в духовном статусе: «Кто из них встал и произнес духовную позицию, которая исходит от Бога, Который говорит «Не убивай»… Да не будет у тебя никакого кумира. А там все декларировали свою преданность кумиру». Собственно о действиях ВС РФ в ролике нет ни слова.

Пастор Юрий Сипко явно раздражал власть, когда он еще был главой РС ЕХБ. Со сталинских времен, когда, собственно, и был организован этот совет, власть привыкла видеть на посту его главы серых чиновников от религии (а то и прямо — сотрудников в штатском), которые угрюмо повторяли лозунги этой самой власти. В советские годы легальные религиозные лидеры должны были «бороться за мир», ну а сегодня, соответственно, за СВО. Пастор Сипко взорвал этот стереотип, он взял на себя то «пророческое служение», которое, казалось бы, давно выветрилось в молчаливом российском протестантизме, остававшемся таковым только по названию, но не по духу.

Юрий Кириллович начал протестовать — не как политик, но как христианин, который, по словам апостола Павла (Еф., 6:12), ведет брань «против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего». Теперь даже не верится, что в «вегетарианские нулевые» человек с такой позицией мог возглавлять российскую конфессию, объединяющую более полутора тысяч общин.

Нынешнее руководство РС ЕХБ, вернувшееся в «родную гавань», естественно, не заметило гонений на своего бывшего председателя, на официальном сайте союза — тишь да гладь… И не только по поводу уголовного преследования единоверцев.

«Менталитет российского народа является продуктом тоталитарной идеологии и насилия, — говорил Юрий Сипко в нашем последнем до начала СВО интервью. — Тут уничтожили интеллигенцию: кого-то расстреляли, какого-то отправили вон на кораблях, а какого-то выслали в Заполярье, и они там потерялись, исчезли. А остались те, кто уничтожал, и в новом поколении все повторяется. У нас негативная селекция на протяжении уже четырех поколений!»

Пастор считал иллюзорной веру в то, что скоро спустится с небес «прекрасная РФ будущего», народ которой забудет как о страшном сне о своих имперско-тоталитарных фантомах.

«Власть и народ одинаково мыслят в России. Имперская реакция поставила Россию в положение врага против всех. Именно потому мы враждуем со всем миром, что мы не осознали себя государством собственно России, которая призвана в первую очередь обустраивать свой внутренний дом, который до сих пор разрушен. В нынешней РФ призыв к выходу из кошмара считается экстремизмом, а адекватные люди перетекают в западный мир…»

Осенью 2021 г. Юрий Сипко отчетливо прозревал свое будущее:

«Сейчас я остаюсь на свободе и имею возможность называть беззакония власти так, как они этого заслуживают. Но я знаю, что буду признан экстремистом или иностранным агентом, или еще кем-то. Иногда я обращаюсь к православным священникам, потому что бесполезно обращаться непосредственно к власти: «Братья мои священники, все эти чиновники-преступники ходят к вам исповедоваться, вы им даете причастие. Почему вы не помогаете им избавиться от лжи, насилия (…)?»

…Дело против бывшего главы РС ЕХБ посылает два месседжа российскому религиозному сообществу.

Во-первых, «никто не забыт и ничто не забыто». Несмотря на, казалось бы, авральный режим работы в условиях военно-операционного времени, у СК и прочих органов сыска доходят до руки до реплик, высказанных еще в самом начале СВО, когда у людей не был накоплен достаточный опыт самоцензуры и вообще новые правила игры не были еще ясны.

Во-вторых, избирательность российского правосудия превращает почти каждое политическое дело в прецедентное, адресованное той или иной группе населения.

Пастора Сипко преследуют именно как религиозного деятеля, основывающего свои убеждения на Евангелии, а не на фразах президента Путина. На его примере верующие должны усвоить урок: Евангелие и другие священные тексты допускаются теперь лишь в той мере, в которой они не противоречат ныне живущему и правящему источнику Истины. И оставшиеся в РФ религиозные лидеры, похоже, вполне усвоили этот урок.

Александр Солдатов,

обозреватель «Новой газеты»

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