Мнение: Нужны ли в городе животные?

«Их нравы». Инспектор Дима Гуревич оштрафовал на 800 шекелей жительницу Хайфы, которая кормила кошек. Это примерно 20 тысяч рублей на наши деньги. Сумма немаленькая, если учесть, что многие в Израиле живут бедно: зарплаты там скромные, а цены довольно высоки. Впрочем, дама всё отрицает — говорит, что просто собирала мусор возле дома, а внезапный инспектор напугал её, и потому она не нашлась, что ему сказать, а просто предъявила свои документы.

В суде штраф удалось отменить, так как инспектор то ли потерял видеозапись акта кормления, то ли действительно оштрафовал невиновную горожанку (ссылка).

Полагаю, если ввести аналогичного размера штрафы в России, если материально заинтересовать инспекторов, российские любители кормить бездомных животных быстро завяжут со своей привычкой. Мусорные баки под угрозой штрафа также будут держать в чистоте и тщательно закрывать.

Предположим, что со штрафа в 20 тысяч рублей инспектору капает 25%, то есть пятёрка. Места кормления животных хорошо заметны — характерные тарелочки с объедками. Дальше вычислил примерно, когда запасы еды пополняются, припарковал велосипед с видеорегистратором. Пришёл на место через несколько часов — готовый фотофакт, можно составлять протокол. Двух-трех нарушителей в день отлавливать легко, особенно если учесть, что многие соседи таких «кормильцев» недолюбливают, и потому будут охотно сдавать их инспекторам.

Тут, однако, возникает новая проблема. Допустим, городу удалось избавиться от бродячих собак. Как показывает опыт других стран, на их место придут иные животные: от кошек до оленей. В городах, где нет диких собак на улицах, можно встретить зачастую самую необычную фауну. И лично у меня нет однозначного мнения, нужны нам замещающие собак животные, или нет. К примеру, будучи водителем, я достоверно знаю, что олени на улицах — это не всегда хорошо.

Опять-таки, чем будут заниматься люди, которые сейчас подкармливают бездомных животных? Они наверняка найдут себе новое занятие, но далеко не факт, что оно будет столь же безобидным, как вынос куриных косточек во двор.