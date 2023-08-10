Врач Овнанян заявила, что осы чаще нападают на ярко одетых и надушенных людей

Известный медик Эвелина Овнанян поделилась интересными наблюдениями о поведении насекомых. Она заметила, что люди, выбирающие наряды ярких оттенков и использующие выразительные ароматы духов, становятся особенно “привлекательными” для ос.

По словам доктора Овнанян, особенно часто осы нападают на тех, кто одет ярко и “пахнет” ароматами духов. Вероятно, такая яркая одежда привлекает их внимание и может вводить насекомых в заблуждение, так как они могут принимать ее за цветы. Кроме того, осы очень чувствительны к запахам, и если рядом с человеком находятся сладкие напитки, лакомства или фрукты, это также может привлечь их внимание.

Важно помнить, что в случае встречи с осями не стоит бежать и делать резкие движения, например, махать руками. Доктор Овнанян также подчеркнула, что агрессивные особи чаще всего нападают на людей с аллергией на укусы насекомых, и это давно установленный факт.

Она также пояснила о признаках аллергической реакции на укус осы. В случае отека, затрудненного дыхания, тошноты, учащенного пульса, повышения температуры или покраснения, следует немедленно принять антигистаминное средство и обратиться за помощью к медикам.