Причиной пожара в квартире в подмосковном Красногорске стал дезодорант
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В Красногорске в 15-этажном доме на Подмосковном бульваре произошел пожар. Причиной возгорания стал дезодорант, который хозяин квартиры, 58-летний Александр, оставил на подоконнике под лучами солнца. Об этом сообщает Радио 1.
В результате аэрозольный баллончик взорвался, начался пожар. Огонь распространился на шесть квадратных метров. К счастью, хозяин квартиры не пострадал. Он успел покинуть помещение и вызвать пожарных, пишет VSE42.RU. Возгорание успешно ликвидировали.
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