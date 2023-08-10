 

Причиной пожара в квартире в подмосковном Красногорске стал дезодорант

10.08.2023, 14:15, Новости дня
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В Красногорске в 15-этажном доме на Подмосковном бульваре произошел пожар. Причиной возгорания стал дезодорант, который хозяин квартиры, 58-летний Александр, оставил на подоконнике под лучами солнца. Об этом сообщает Радио 1.

В результате аэрозольный баллончик взорвался, начался пожар. Огонь распространился на шесть квадратных метров. К счастью, хозяин квартиры не пострадал. Он успел покинуть помещение и вызвать пожарных, пишет VSE42.RU. Возгорание успешно ликвидировали.


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