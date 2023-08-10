Стиль коттеджкор – яркий тренд осени 2023: тенденции и особенности нарядов

Наряды в стиле коттеджкор хороши в любое время года, но есть что-то особенное в осенних образах. Осень – прекрасное время, чтобы укутаться в мягкую шаль или кардиган косой вязки и выпить чашку теплого чая или почитать книгу. Независимо от того, ведете ли вы деревенский образ жизни или мечтаете о нем, одежда в стиле коттеджкор может стать отличным дополнением к вашему гардеробу. Это не только будет выглядеть очаровательно, но и может даже вдохновить вас попробовать что-то новое в жизни, например, разбить небольшой сад или просто уделить больше времени тому, чтобы оценить красоту окружающей вас природы.

Когда дело доходит до этого, коттеджкор — это не только стиль одежды, ведь он может отражать весь образ жизни и взгляд на вещи. Многие любители этого стиля также являются сторонниками экологичности, а это означает, что покупка подержанных вещей, переделка старых вещей и даже создание новых предметов одежды из уже имеющихся являются более предпочтительными вариантами, чем быстрая мода. Итак, если вы просто ищете несколько новых симпатичных идей для нарядов или хотите начать смотреть на свои отношения с одеждой совершенно по-новому, вот несколько удивительных образов в стиле коттеджкор.

Объемные свитера и кружевные юбки

Свитер и струящаяся юбка — беспроигрышная комбинация, когда речь идет о наряде в деревенском стиле. Если хотите, можете надеть облегающий укороченный свитер, завязывающийся на талии, и юбку с цветочным принтом выше колена. Но когда погода становится прохладнее, вы также можете выбрать юбку миди или макси или попробовать более толстый кардиган или пуловер вместо укороченного свитера.

Вязаные жилеты и рубашки с воротником

Жилеты, как правило, имеют особое винтажное очарование. Более того, вязаные жилеты могут стать отличным элементом стиля коттеджкор в холодные месяцы. Если вы любите экономить, это может быть отличным вариантом – вы можете легко превратить свой старый свитер в жилет. Есть много вещей, которые вы можете сочетать с жилетом, но рубашка с воротником на пуговицах – самый женственный выбором.

Простой пояс

Поиск способов добавить детали коттеджкора в ваш наряд не требует много размышлений. Простой, но очаровательный пояс может отлично сочетаться со многими типами нарядов. Они не только деликатны и красивы, но и сами по себе могут превратить стандартный наряд в коттеджкор.

Трикотажное платье в пастельных тонах

Простое трикотажное платье — это один из типов платьев, которые должны быть у каждой модницы, особенно если вы любите коттеджкор. Этот наряд действительно универсален и может быть дополнен аксессуарами. Само по себе такое платье может быть совершенно не похожим на предмет гардероба в уютном стиле коттеджкор, однако в сочетании с кружевными носками, платком или корсетом оно может мгновенно превратиться в наряд в деревенском стиле. Это еще одна отличная вещь для переменчивой погоды, так как ее можно носить отдельно в теплые дни или с леггинсами, чулками или колготками, когда становится прохладнее.

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Ботильоны на шнуровке

Пара ботильонов на шнуровке — вершина шарма. Это не только практичный вариант для осени, но обувь с винтажной привлекательностью. Они могут иметь викторианское обаяние, хорошо смотрятся с чем угодно, от мини-юбки до юбки-солнце до пола. Вы также можете поэкспериментировать, сочетая ботильоны с различными типами джинсов, шорт или обычных шорт.

Платье в клетку

Ткань в клетку можно легко превратить в осенний наряд. Особенно, если вы выберете более длинное платье или платье более темных цветов, таких как темно-бордовый или темно-зеленый. Конечно, если вам не хочется носить длинное платье в мелкую клетку, есть и другие способы включить этот рисунок в свой наряд. Платок или топ в клетку могут стать отличным дополнением к любому наряду.

Кружевные носки

Пара кружевных носков сочетается с чем угодно: от ботильонов и сабо до шлепанцев и кроссовок. Такой аксессуар добавит женственности образу без необходимости надевать полный комплект одежды в выбранном стиле.

Соломенная шляпа

Соломенная шляпа – это типичный аксессуар для дачника. Простая маленькая шляпка может выглядеть особенно мило с платьем с цветочным принтом, кроме того, она может отлично смотреться с комбинацией юбки и топа или даже с футболкой и парой брюк или джинсами. Простая соломенная шляпа — действительно универсальный аксессуар, но вы всегда можете сделать ее более оригинальной, повязав на нее ленту или прикрепив кружевной бант.

Уютная шаль

Что может быть более уютным, чем шаль? Она отлично согреет вас, когда вы гуляете по дому или гуляете. Однотонная шаль может сочетаться практически с чем угодно, или, если вы хотите создать более осеннее настроение, попробуйте шаль в клетку.