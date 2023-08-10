Солнце, море, НКВД, СВО

Этим летом главное в детских лагерях и пансионатах — «патриотическое воспитание».



Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Лето. Дети едут в лагеря — не только в те, которые им выбрали и оплатили родители, но и в крупные федеральные центры — лагеря с долгой историей и хорошей советской репутацией. Те, о которых родители в свое время могли только мечтать. Как сейчас живут эти центры, кто в них ездит, чему там учатся?

Великолепная четверка

В советское время каждый школьник знал, что за отличную работу в пионерской организации можно попасть в «Артек» или «Орленок» на Черном море. Уже в последние годы существования СССР к ним добавился «Океан» на Тихом океане. «Смена» под Анапой на Черном море появилась куда раньше «Океана», но была гораздо менее известна: специализированный лагерь для студентов тогдашних училищ и техникумов и сейчас сохраняет профессиональную и профориентационную направленность.

У каждого из этих лагерей особая судьба; у всех позади коммерческий период 90-х и начала 2000-х, когда купить туда путевку мог любой желающий, а на прекрасные приморские территории кто только не покушался. Самая сложная история, разумеется, у «Артека», который сначала был советским, потом украинским, а после 2014 года — сами знаете; этой истории стоило бы посвятить отдельный лонгрид.

Сейчас все четыре лагеря имеют статус федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений. Попасть в них можно тремя способами.

Во-первых, через конкурсы, объявленные партнерами лагерей: например, если в качестве партнера выступает Следственный комитет, то… А если….

Во-вторых, через выделенные регионам квоты.

В-третьих, на коммерческой основе: то есть купить путевку по-прежнему можно, но не на всякую смену.

Смены практически везде тематические.

Но этим летом у всех смен во всех лагерях есть что-то общее. Вот в «Орленке» перед началом летнего сезона состоялся форум «Старт в лето» с участием всех педагогов лагеря и студентов из разных регионов страны. «Одна из главных задач предстоящего лета, — сообщается в посвященном этому форуму пресс-релизе лагеря, — это патриотическое воспитание детей и подростков.

Во всех детских лагерях в соответствии с требованиями Минпросвещения РФ будет проводиться системная работа, связанная с государственными символами и ритуалами.

Для орлят организуют тематические кинопросмотры документальных и художественных фильмов, встречи с Героями РФ и участниками СВО. В формате «Дней единых действий» в Центре пройдут всероссийские акции и тематические дни, посвященные памятным датам и событиям российской истории и культуры: Международный день защиты детей, День России, День памяти и скорби, День Государственного флага РФ».

Ударная техника рук и ног

Чтобы претендовать на участие в одной из лагерных смен федерального лагеря через региональную квоту, ребенок должен подать заявку онлайн и приложить к ней свои достижения: грамоты, сертификаты и прочее ; для каждой тематической смены есть особый список профильных конкурсов и олимпиад. Ребенку с этим справиться трудновато, разбираться придется родителям.

Участие в олимпиадах тематических партнеров возможно по художественному, техническому, естественно-научному, физкультурно-спортивному, туристическо-краеведческому и социально-гуманитарному направлениям.

С художеством, техникой, наукой, спортом и туризмом примерно все понятно: дети рисуют, поют, пляшут, изучают окружающий мир и занимаются спортом. Вот, кстати, и программа для спортсменов на сайте «Артека»: на 4-й смене — «Фестиваль «МОСКОВ ИГРЫ»: Международные открытые спортивно-культурные, очно-виртуальные игры». Шашки, шахматы, домино, основы самообороны, «ударная техника рук и ног», а заодно «основы специальной огневой и тактико-специальной подготовки стрелка». «Финал фестиваля: МДЦ «Артек» — республики Донбасса пройдет в очно-дистанционном формате, вовлекая в проект и тех, кому не посчастливилось быть в Артеке».

Да и программы социально-гуманитарной направленности могут быть самыми неожиданными. Например, на 5-ю артековскую смену приглашало Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова:

«знакомство обучающихся с реально действующими образцами вооружения и военной техники флота»;

развитие «навыков огневой и морской подготовки»;

«эффективных навыков работы в составе учебных расчетов, обслуживающих военную технику».

А Фонд социально-культурных инициатив — на военно-историческую ассамблею «Вечный огонь.

Принять участие в конкурсах для участия в тематических сменах звали движение «Юнармия» и Следственный комитет России.

Есть и очень мирные программы, например, медиасмена «Моремедия», совместная программа с ВГТРК. Но среди ее гостей изначально были заявлены «военкоры» (Александр Сладков, Рустам Вахидов). Трудно сказать, что не сошлось с военкорами, но в конечном итоге с детьми общались видные деятели государственной телепропаганды: телеведущая Мария Ситтель и глава севастопольского ГТРК Александр Минаков; видеоприветствие прислал Дмитрий Губерниев, а Эрнест Мацкявичус обучал детей «журналистской объективности».

Но даже если дети приехали петь, танцевать, изучать жуков или создавать роботов, совсем не факт, что их не привлекут к массовым военно-патриотическим или идеологическим мероприятиям: в «Артеке» теперь выращивают будущую элиту страны с правильными взглядами. Поэтому за несколько последних месяцев артековцы разных смен успели встретиться с Марией Захаровой и внучатым племянником Феликса Дзержинского Владимиром Дзержинским.

Поучаствовали в двух «Зарницах», учились у членкора Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимира Кикнадзе противодействовать «фальсификации» истории, узнали о том, что делалось «коллективным Западом для разрушения Советского Союза изнутри».

Дети, кстати, искренне проникаются и тоже начинают обличать «коллективный Запад» вслед за взрослыми.

И, конечно, каждую смену артековцы встречаются с участниками СВО. Те делятся с детьми личным опытом, рассказывают, «как отличить правду от лжи в век информационных технологий» и даже дают примерить бронежилеты.

За что санкции?

В артековских мероприятиях неизменно принимают участие дети из «новых регионов». Еще прошлым летом на артековские смены приезжали сотни школьников оттуда.

Уже к началу марта этого года, по словам министра образования Сергея Кравцова, «1079 детей из новых субъектов Российской Федерации отдохнули в федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях — «Международный детский центр «Артек», «Всероссийский детский центр «Смена» и «Всероссийский детский центр «Орленок»».

В этом году, по сообщению артековского пресс-центра, к всероссийскому конкурсу «Большая перемена», финал которого проходил в лагере с 18 по 21 июля, «присоединились 72 158 жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. На финале для учеников 5–7-х классов и участников международного трека ДНР, ЛНР и Запорожскую область представляет 131 человек, из которых 126 стали победителями конкурсного отбора тематической смены «Планета больших перемен». Кстати, в конкурсах «Большая перемена» и «Живая классика», финалы или полуфиналы которых проходят в «Артеке», принимают участие и школьники из других стран — например, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Сирии и т.д.,

что иногда вызывает в их странах озабоченность общественности тем, насколько уместны поездки детей в «Артек» на фоне происходящих событий — во-первых, с точки зрения дипломатических отношений с Украиной, а во-вторых, с точки зрения безопасности самих детей.

Как правило, дети участвуют в этих конкурсах в индивидуальном порядке по линии «Россотрудничества» через «Русские дома» в своих странах.

В «Артеке» еще с прошлого года постоянно ведется переобучение педагогов из «новых регионов» — в основном тех, кто отвечает за идеологию: вожатых и советников по воспитанию (это недавно введенная должность, что-то вроде школьных политруков).

15 июля Британия объявила санкции против «Артека». На правительственном сайте Великобритании сообщается: «Многие депортированные [из Украины] дети перемещены в сеть лагерей переобучения в (…) Крыму и материковой России, где эти дети подвергаются российскоцентричному академическому, культурному, патриотическому и военному обучению».

Ну и целый ряд иных оснований, за публикацию которых — попадись какой член британского правительства российским силовикам — можно отправиться в тюрьму за «фейки» или «дискредитацию».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал наложенные на «Артек» санкции «маразмом». Министр просвещения Сергей Кравцов, персональные санкции против которого были объявлены в тот же день и по тому же поводу, прокомментировал это так:

ЦИТАТА

Сергей Кравцов:

«Решение Британии ввести санкции против «Артека» не укладывается в голове. Ладно, против меня — мы к этому привыкли, это только укрепляет нашу страну, мы идем вперед, развиваемся… На мой взгляд, с одной стороны, это вызывает сожаление, с другой стороны, говорит, что мы ту информационную войну, которая идет против нашей страны, — выигрываем и побеждаем. Тому пример — «Артек».

И борьба с экстремизмом

Рекомендуется разделить и вставить визуальный элементожет, чуть менее масштабно — обстоят дела и в других всероссийских детских центрах, с поправкой на их специфику. Скажем, во владивостокском «Океане» вместо юнармейских программ — юнфлотовские. В остальном примерно то же самое: в 10-й смене — совместная программа с ФСО «Спецагент» («теоретические и практические занятия по основам самообороны, стрелковой подготовки, оценивания и прогнозирования поведенческой модели человека» и проч.); в 12-й — совместная программа с ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» «Орден мужества» (в программе «VR-обучение «Сталинградская битва», образовательный блок по тактическим военно-прикладным дисциплинам, игра-зачет по военно-прикладным дисциплинам, профориентационный блок на знакомство с профессиями Вооруженных сил РФ и гражданского сектора, комбинированная эстафета»).

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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