 

Этим летом в Солнечногорске устранят почти 23 тысячи квадратных метров дефектов асфальта во дворах

10.08.2023, 13:00, Новости дня
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«На первом этапе в городском округе Солнечногорск было отремонтировано более 2,8 тысяч квадратных метров, а это более 560 ям. Сейчас в муниципалитете уже проходит вторая волна, и она будет более объемной: во дворах и проездах еще отремонтируют почти 20 тысяч квадратных метров дефектов асфальтового покрытия. Сейчас работы уже завершены по следующим адресам: улица Баранова дом 37, улица Банковская дом 6 и 24, также улица Дзержинского дома 18 и 20. На улицах Прожекторная дом 9, Ленинградская дома 8 и 10, Красная дом 121 также выполнен ремонт в рамках второй волны. В общей сложности за два этапа уже отремонтировано 8,2 тысячи квадратных метров», – сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

В ГУСТ Подмосковья отмечают, что в рамках первой волны были приведены в порядок внутридворовые и внтуриквартальные проезды по следующим локациям: поселок Смирновка, д.7, 22, 24, 27, 28, 29, рабочий поселок Андреевка, д. 17, 18, 25А, 25Б, а также дворовая территория ЖК «Березки» в деревне Жуково.


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