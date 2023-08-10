 

“Как с похмелья”: взъерошенная Дапкунайте шокировала публику

10.08.2023, 13:00, Новости дня
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Литовская актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте снискала славу именно в России, она добилась больших успехов в карьере и нажила огромную армию поклонников. Звезду всегда были рады видеть на красных дорожках различных светских праздников.

Однако на фоне геополитических событий в соседней стране артистка вляпалась в громкий скандал из-за громких, но необоснованных заявлений в адрес России. По итогу она отказалась поддерживать контакты со страной, в которой активно зарабатывала свои миллионы и построила карьеру.

Плюнув на россиян, Ингеборга Дапкунайте сбежала из страны. Теперь она зарабатывает меньше и даже не скрывает этого факта. Ранее актриса подчеркивала, что многие беглые звезды столкнулись с проблемами за границей, но в основном предпочитают помалкивать об этом.

Возможно, именно из-за недостатка средств Ингеборга Дапкунайте перестала нормально ухаживать за собой. Звезда более не сияет, как раньше. А на фото в компании российских коллег предстала во взъерошенном виде, чем шокировала публику.

“Как с похмелья вид у всех”, – сыронизировал один из комментаторов в соцсетях. Другой добавил, мол звезды на фото выглядят как члены клуба анонимных алкоголиков. Третий отметил, что Ингеборга Дапкунайте “вся высохла”.

*На фото присутствует музыкант Егор Бортник (Лева Би-2), признанный иностранным агентом, согласно решению Минюста РФ


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