 

На Западе ее ценят: какая российская косметика нравится иностранкам

10.08.2023, 12:45, Разное
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В то время как россиянки охотятся за экзотической косметической продукцией из других стран, иностранки, в свою очередь, без ума от российских аналогов. Женщины из юго-восточной Азии и с Запада практически чемоданами вывозят нашу продукцию. Разбираемся, какая именно косметика популярна среди жительниц других стран.

Сибирские эндемики

Когда мы живем в России, то нас не особенно привлекают и не удивляют такие ингредиенты, как, условно говоря, волчье лыко или тывинский мак. Нам хочется чего-то более экзотического. Например, попробовать косметику с тибетскими травами или другими «заморскими» ингредиентами. По сути, у жительниц других стран аналогичное мышление. То, что свое, оно привычное, а то, что есть где-то далеко, интересное и привлекательное. Поэтому женщины из Кореи и других стран Азии с удовольствием приобретают косметическую продукцию с сибирскими эндемиками, где в составе есть алтайские травы. Им очень нравятся средства от бренда «Рецепты бабушки Агафьи».

Ампульная косметика

В период пандемии многие женщины были вынуждены не посещать салоны красоты и не проходить салонные бьюти-процедуры. В связи с этим повысился интерес к средствам по уходу за собой в домашних условиях. Ампульная косметика стала пользоваться большим спросом, ведь она является превосходной альтернативой салонным средствам.

В этом сегменте Россия развивается стремительными темпами. Отечественные производители выпускают широкий ассортимент ампульной продукции – всевозможных сывороток для кожи и волос. Нужно сказать, что иностранки в восторге от таких косметических средств. И их особенно привлекает надпись «Одобрено дерматологами» на этикетках. Кстати, не последнюю роль сыграл имидж и авторитет российских ученых. Уровень доверия к ним высок за границей, поэтому продукция, разработанная нашими специалистами, разлетается, словно горячие пирожки. Она особенно востребована у женщин из Китая и Вьетнама.

Косметика для бани

Это довольно перспективный бьюти-сегмент. Раньше иностранцы покупали такую продукцию в качестве сувениров из России. Однако теперь, когда жители других стран узнали о том, что баня эффективнее любого гламурного спа-салона, что во время процедуры улучшается циркуляция крови и т. д., то обратили особое внимание на косметику для бани. Такая продукция все больше и больше востребована у иностранок, которые следят за велнес-индустрией и осознают тесную взаимосвязь между внешним видом и ментальным и физическим здоровьем.


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