Флагманский iPhone 15 Pro получит в три раза меньше ОЗУ, чем на Android-смартфонах

Инсайдер URedditor раскрыл в сети X (продолжательнице Twitter) характеристики iPhone 15 Pro и Pro Max.

В сведениях подтверждается, что все модели линейки iPhone 15 получат всего 6 ГБ оперативной памяти, вопреки ранее распространявшимся слухам об увеличении объема ОЗУ до 8 ГБ для флагманских аппаратов.

Это является существенным отличием от современных флагманов под управлением Android, предлагающих версии с 24 ГБ оперативной памяти, причем 6 ГБ в настоящее время обычно используются в более доступных устройствах.

Кроме того URedditor сообщил, что чип будет изготовлен по 3-нм техпроцессу TSMC. В его основу ляжет 6-ядерный процессор и 6-ядерный графический ускоритель. В сравнении с использовавшимся в iPhone 14 Pro чипом Apple A16 Bionic, имеющим шесть ядер CPU и пять в GPU, новый будет обладать усовершенствованной архитектурой. Следует отметить, что тактовая частота процессора также увеличится: с 3,46 ГГц в A16 Bionic до 3,70 ГГц в новом A17.

Чипсет Apple A17 Bionic будет применяться лишь в моделях iPhone 15 Pro и Pro Max, в то время как базовые варианты снабдят прошлогодним A16, использующимся в iPhone 14 Pro.