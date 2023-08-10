В России запретят использовать клавиатуры с латинской раскладкой

Постановлением Минцифры от 8 августа 2023 года с 1 января 2024 года в России вводится запрет на использование клавиатур с латинской раскладкой.

Такое нововведение, по мнению чиновников, позволит улучшить сетевую безопасность российских интернет-пользователей и предотвратить недобросовестные действия зарубежных хакеров. По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, латинские клавиши «содержат коды, написанные иностранными программистами».

– Это позволяет им считывать информацию с персональных устройств россиян, передавать её западным спецслужбам и совершать различные противоправные действия. В то же время кириллица до сих пор остаётся за пределами понимания англоязычных специалистов, – пояснил он.

В министерстве рассчитывают на ответственную гражданскую позицию россиян, но всё-таки создадут мобильные группы из трёх человек, которые могут на своё усмотрение проверить любого пользователя персонального устройства и вынести ему предупреждение либо оформить административный протокол.

– Хотелось бы особо отметить, что действие документа распространяется и на электронные устройства ввода. Необходимо соблюдать цифровую гигиену своего смартфона или планшета, – подчеркнул глава Минцифры.

Также в министерстве готовят подзаконный акт, определяющий категории интернет-пользователей, которым разрешат использовать клавиатуры с латинской раскладкой – предположительно это будут работники МИД, преподаватели иностранных языков, спортсмены, принимающие участия в международных соревнованиях, и иные лица, вынужденные использовать английский язык для коммуникации с иностранными коллегами или получения необходимой информации.

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