 

В России запретят использовать клавиатуры с латинской раскладкой

10.08.2023, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Постановлением Минцифры от 8 августа 2023 года с 1 января 2024 года в России вводится запрет на использование клавиатур с латинской раскладкой.

Такое нововведение, по мнению чиновников, позволит улучшить сетевую безопасность российских интернет-пользователей и предотвратить недобросовестные действия зарубежных хакеров. По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, латинские клавиши «содержат коды, написанные иностранными программистами».

– Это позволяет им считывать информацию с персональных устройств россиян, передавать её западным спецслужбам и совершать различные противоправные действия. В то же время кириллица до сих пор остаётся за пределами понимания англоязычных специалистов, – пояснил он.

В министерстве рассчитывают на ответственную гражданскую позицию россиян, но всё-таки создадут мобильные группы из трёх человек, которые могут на своё усмотрение проверить любого пользователя персонального устройства и вынести ему предупреждение либо оформить административный протокол.

– Хотелось бы особо отметить, что действие документа распространяется и на электронные устройства ввода. Необходимо соблюдать цифровую гигиену своего смартфона или планшета, – подчеркнул глава Минцифры.

Также в министерстве готовят подзаконный акт, определяющий категории интернет-пользователей, которым разрешат использовать клавиатуры с латинской раскладкой – предположительно это будут работники МИД, преподаватели иностранных языков, спортсмены, принимающие участия в международных соревнованиях, и иные лица, вынужденные использовать английский язык для коммуникации с иностранными коллегами или получения необходимой информации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Мнение: Зачем она приехала в Россию?

10.08 / Спрос на наличные в июле привел к оттоку из банков 0,4 трлн рублей

10.08 / Красные колготы – тренд осеннего сезона

10.08 / Преступники «скоммуниздили» общак партии «Яблоко»

10.08 / Минпромторг хочет субсидировать военные заводы, чтобы предотвратить их банкротство

10.08 / Telegram обошел «ВКонтакте» по средней дневной аудитории в России

10.08 / “Идеальная красота!” – Роза Сябитова преобразила садовый участок

10.08 / Случаи самовозгорания людей

10.08 / Мнение: Пиротехника взорвалась

10.08 / Веский повод завести кошку: помогает бороться со стрессом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика