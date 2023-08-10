Мнение: Зачем она приехала в Россию?

И не в Москву, Питер или хотя бы в Тулу или Казань, а в деревню Петрушово Рязанской области. Где арендовала дом. Пока до конца лета, а дальше – как получится…

Речь про бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Которая стала знаменитой в России в 2018 году, после того, как президент России Владимир Путин принял приглашение на свадьбу министра с бизнесменом Вольфгангом Майлингером.

Путин даже станцевал с невестой.

На днях Карин Кнайсль рассказала российской прессе: «Если вы читали мою биографию, то вы слышали, что три года назад меня заставили покинуть Австрию, не разрешали работать во Франции, даже отказали в открытии банковского счета. Я боялась. Russia Today даже сняли документальный фильм о моей жизни. Я вынуждена была бежать из Европы, меня нигде не принимали. И я уехала в Ливан, так как знала арабский. Чтобы остановиться в России, мне нужна была помощь. У меня было несколько контактов людей, которые помогли мне найти жилье, сказали, что есть дом, который сдается на лето в России».

В общем, все-равно не понимаю. Что все это значит? Экстремальный туризм? Попытка пристыдить Австрию, чтобы все хором начали писать и говорить «вернись, мы все простим»? Или Карин Кнайсль действительно решила принять российское гражданство, дожить до старости и умереть в России?

Фотографии отсюда

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