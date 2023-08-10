 

Спрос на наличные в июле привел к оттоку из банков 0,4 трлн рублей

10.08.2023, 10:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По данным Центрального Банка России, в июле отмечен значительный отток денежных средств из финансовых учреждений, их сумма составила 0,4 трлн рублей. В публикации информационно-аналитического характера отмечается, что данное явление оказало немалое влияние на формирование основных аукционных параметров, на которых ЦБ взаимодействует с банками.

Ранее Центральный Банк обнародовал информацию о количестве наличных денег в обращении в июле. Оказалось, что этот показатель составил 388,7 млрд рублей, что сопоставимо с уровнем прошлого года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / В России запретят использовать клавиатуры с латинской раскладкой

10.08 / Мнение: Зачем она приехала в Россию?

10.08 / Красные колготы – тренд осеннего сезона

10.08 / Преступники «скоммуниздили» общак партии «Яблоко»

10.08 / Минпромторг хочет субсидировать военные заводы, чтобы предотвратить их банкротство

10.08 / Telegram обошел «ВКонтакте» по средней дневной аудитории в России

10.08 / “Идеальная красота!” – Роза Сябитова преобразила садовый участок

10.08 / Случаи самовозгорания людей

10.08 / Мнение: Пиротехника взорвалась

10.08 / Веский повод завести кошку: помогает бороться со стрессом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика