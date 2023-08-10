Спрос на наличные в июле привел к оттоку из банков 0,4 трлн рублей

По данным Центрального Банка России, в июле отмечен значительный отток денежных средств из финансовых учреждений, их сумма составила 0,4 трлн рублей. В публикации информационно-аналитического характера отмечается, что данное явление оказало немалое влияние на формирование основных аукционных параметров, на которых ЦБ взаимодействует с банками.

Ранее Центральный Банк обнародовал информацию о количестве наличных денег в обращении в июле. Оказалось, что этот показатель составил 388,7 млрд рублей, что сопоставимо с уровнем прошлого года.