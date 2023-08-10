 

Собянин сообщил об уничтожении двух летевших в направлении Москвы беспилотников

10.08.2023, 10:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Около четырех часов утра силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, летящих в сторону Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

“Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД”, – уточнил градоначальник.

Накануне мэр заявил об отражении попытки пролета двух беспилотников силами ПВО. Один дрон уничтожили в районе Домодедово, другой – у Минского шоссе.

В минувшее воскресенье в районе 11 часов утра произошла попытка прорыва беспилотника на Москву. В аэропорту Внуково ввели временное ограничение на прием и отправление самолетов.

В ночь на 1 августа при падении беспилотника повреждения получил фасад одной из башен комплекса “Москва-Сити”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / В конкурсе грантов мэра Москвы примут участие более 720 НКО

10.08 / Германия вложила миллионы в Нигер — а РФ получит всю выгоду

10.08 / НАТО и Украина не были подготовлены к войне из-за провала американской разведки

10.08 / Производство турбин для ветрогенераторов принесло Siemens миллиардные убытки

10.08 / Прокремлевское мнение: За кулисами Белого дома звучат призывы выйти из украинского конфликта, пока всё не стало ещё хуже

10.08 / Чёрное море превращается в котёл военной и геополитической напряжённости

10.08 / Замглавы МВД Польши – мы направим на границу в два раза больше солдат и не будем просить помощи у союзников

09.08 / В Сергиевом Посаде ввели режим ЧС после взрыва на оптико-механическом заводе

09.08 / Байден сделал «подарок Путину», запретив разработку урановых месторождений в Аризоне

09.08 / “Я долго ждал этого момента”: Роман Костомаров начал бегать с новыми “ногами”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика