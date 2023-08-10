 

В конкурсе грантов мэра Москвы примут участие более 720 НКО

10.08.2023, 10:33, Новости дня
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В 2023 году Москва получила от социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) почти 900 заявок. Из них треть участвуют в конкурсе грантов впервые, отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Участники могли выбрать из 12 номинаций. Самыми популярными стали “Молодежь Москвы”, “Наше наследие”, а также “ЗОЖ и спорт”. Эксперты из научных, образовательных и НКО-сообществ отберут наиболее востребованные москвичами проекты.

Призовой фонд конкурса составляет 600 миллионов рублей. Победители из числа некоммерческих организаций с опытом работы более года могут рассчитывать на грант до пяти миллионов рублей, действующие менее шести месяцев – до 500 тысяч.

В прошлом году гранты мэра Москвы получили более 227 некоммерческих организаций. Они направили полученные средства на реализацию социально ориентированных проектов.

Конкурс грантов проводится с 2002 года. Столица поддержала более 3,2 тысячи социальных инициатив.


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