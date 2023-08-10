Красные колготы – тренд осеннего сезона

Еще недавно женщины выбирали между черными и телесными колготками. Но сегодня они могут отдать предпочтение более ярким оттенкам. Осенью 2023 года в моду войдут красные колготы. Многим женщинам такой цвет кажется слишком вызывающим. Однако его можно удачно вписать в свой образ. В статье мы расскажем, с чем можно сочетать эту трендовую вещь.

Как выбрать

В первую очередь обратите внимание на фасон. Красные колготы сами по себе выглядят очень ярко и не требуют чрезмерного украшения. Поэтому следует избегать вычурных моделей в сеточку, с ажурными узорами и избыточным декором.

Отдавайте предпочтение лаконичным моделям. Они должны быть довольно плотными и иметь насыщенный красный цвет. Такие колготы выглядят ярко, но элегантно.

Лучшие цветовые сочетания

Комбинация черного и красного цвета считается классикой. Вы никогда не ошибетесь с таким сочетанием. Например, вы можете надеть красные колготы с коротким платьем и туфлями черного цвета и дополнить образ сумочкой под тон обуви.

Если вам нравится более оригинальный и уникальный стиль, то скомбинируйте красные колготы с бежевыми, светло-розовыми, серыми и синими вещами.

Вы можете также носить красные колготки с одеждой из темных тканей в мелкий цветочек, горошек, клетку или полоску.

Как вписать в свой стиль

Красные колготы всегда выглядит смело и даже немного дерзко. Чтобы они не смотрелись вульгарно, нужно уметь правильно вписывать их в свой стиль.

Выбирайте одежду простого кроя без декора. Это могут быть лаконичные платья, а также неброские юбки, бриджи и шорты.

Что касается обуви, то она тоже должна иметь простую модель. Вы можете носить красные колготы с закрытыми туфлями, ботинками, ботильонами или полусапожками.

Заключение

Красные колготы появились на подиумах еще весной. Осенью этого года они станут частью уличного повседневного стиля. Не стоит бояться включать в свой образ эту красочную деталь. Она внесет в ваш наряд нотку яркости и оригинальности.