Красные колготы – тренд осеннего сезона
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Еще недавно женщины выбирали между черными и телесными колготками. Но сегодня они могут отдать предпочтение более ярким оттенкам. Осенью 2023 года в моду войдут красные колготы. Многим женщинам такой цвет кажется слишком вызывающим. Однако его можно удачно вписать в свой образ. В статье мы расскажем, с чем можно сочетать эту трендовую вещь.
Как выбрать
В первую очередь обратите внимание на фасон. Красные колготы сами по себе выглядят очень ярко и не требуют чрезмерного украшения. Поэтому следует избегать вычурных моделей в сеточку, с ажурными узорами и избыточным декором.
Отдавайте предпочтение лаконичным моделям. Они должны быть довольно плотными и иметь насыщенный красный цвет. Такие колготы выглядят ярко, но элегантно.
Лучшие цветовые сочетания
Комбинация черного и красного цвета считается классикой. Вы никогда не ошибетесь с таким сочетанием. Например, вы можете надеть красные колготы с коротким платьем и туфлями черного цвета и дополнить образ сумочкой под тон обуви.
Если вам нравится более оригинальный и уникальный стиль, то скомбинируйте красные колготы с бежевыми, светло-розовыми, серыми и синими вещами.
Вы можете также носить красные колготки с одеждой из темных тканей в мелкий цветочек, горошек, клетку или полоску.
Как вписать в свой стиль
Красные колготы всегда выглядит смело и даже немного дерзко. Чтобы они не смотрелись вульгарно, нужно уметь правильно вписывать их в свой стиль.
Выбирайте одежду простого кроя без декора. Это могут быть лаконичные платья, а также неброские юбки, бриджи и шорты.
Что касается обуви, то она тоже должна иметь простую модель. Вы можете носить красные колготы с закрытыми туфлями, ботинками, ботильонами или полусапожками.
Заключение
Красные колготы появились на подиумах еще весной. Осенью этого года они станут частью уличного повседневного стиля. Не стоит бояться включать в свой образ эту красочную деталь. Она внесет в ваш наряд нотку яркости и оригинальности.
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