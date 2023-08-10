 

Красные колготы – тренд осеннего сезона

10.08.2023, 10:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Еще недавно женщины выбирали между черными и телесными колготками. Но сегодня они могут отдать предпочтение более ярким оттенкам. Осенью 2023 года в моду войдут красные колготы. Многим женщинам такой цвет кажется слишком вызывающим. Однако его можно удачно вписать в свой образ. В статье мы расскажем, с чем можно сочетать эту трендовую вещь.

Как выбрать

В первую очередь обратите внимание на фасон. Красные колготы сами по себе выглядят очень ярко и не требуют чрезмерного украшения. Поэтому следует избегать вычурных моделей в сеточку, с ажурными узорами и избыточным декором.

Отдавайте предпочтение лаконичным моделям. Они должны быть довольно плотными и иметь насыщенный красный цвет. Такие колготы выглядят ярко, но элегантно.

Лучшие цветовые сочетания

Комбинация черного и красного цвета считается классикой. Вы никогда не ошибетесь с таким сочетанием. Например, вы можете надеть красные колготы с коротким платьем и туфлями черного цвета и дополнить образ сумочкой под тон обуви.

Если вам нравится более оригинальный и уникальный стиль, то скомбинируйте красные колготы с бежевыми, светло-розовыми, серыми и синими вещами.

Вы можете также носить красные колготки с одеждой из темных тканей в мелкий цветочек, горошек, клетку или полоску.

Как вписать в свой стиль

Красные колготы всегда выглядит смело и даже немного дерзко. Чтобы они не смотрелись вульгарно, нужно уметь правильно вписывать их в свой стиль.

Выбирайте одежду простого кроя без декора. Это могут быть лаконичные платья, а также неброские юбки, бриджи и шорты.

Что касается обуви, то она тоже должна иметь простую модель. Вы можете носить красные колготы с закрытыми туфлями, ботинками, ботильонами или полусапожками.

Заключение

Красные колготы появились на подиумах еще весной. Осенью этого года они станут частью уличного повседневного стиля. Не стоит бояться включать в свой образ эту красочную деталь. Она внесет в ваш наряд нотку яркости и оригинальности.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Преступники «скоммуниздили» общак партии «Яблоко»

10.08 / Минпромторг хочет субсидировать военные заводы, чтобы предотвратить их банкротство

10.08 / Telegram обошел «ВКонтакте» по средней дневной аудитории в России

10.08 / “Идеальная красота!” – Роза Сябитова преобразила садовый участок

10.08 / Случаи самовозгорания людей

10.08 / Мнение: Пиротехника взорвалась

10.08 / Веский повод завести кошку: помогает бороться со стрессом

10.08 / Мнение: Куда задвинули Киндерсюрприза

10.08 / Как правильно хранить хлеб в пакете

10.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Взрыв в Сергиевом посаде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика