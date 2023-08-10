Германия вложила миллионы в Нигер — а РФ получит всю выгоду

Объединение немецких резервистов на страницах своего журнала Loyal обвиняет правительство Германии в том, что оно фактически «проспало» переворот в Нигере. В результате пропали миллионные инвестиции Берлина в оснащение и обучение военно-полицейских сил страны, а плодами немецких усилий теперь воспользуется Россия. К тому же Берлин никак не может эвакуировать из Нигера около сотни своих военнослужащих.



AP

Остаётся неизвестным, сможет ли Экономическое сообщество западноафриканских государств реализовать свою угрозу и организовать военную интервенцию для восстановления у власти свергнутого президента Базума. Журнал Loyal, однако, отмечает, что соседние Мали и Буркина-Фасо, также управляемые военными-мятежниками, «расценят нападение на Нигер как нападение и на свои страны» и обещают прийти на помощь новому правительству Нигера. Влиятельный в регионе Алжир призвал стороны воздержаться от военного конфликта, так как, «если до этого дойдёт, это будет означать большую войну, а это последнее, что нужно беднейшему региону Африки».



Пострадать могут и немецкие солдаты: почти 100 военнослужащих бундесвера расквартированы в аэропорту столицы Нигера, который является ключевой базой для снабжения и вывода войск Германии из соседнего Мали. Почти тысяча немецких солдат участвовала в миссии ООН в Мали, но новое правительство в Бамако требует от них покинуть страну до конца года, что и без того означало спешку, а после приостановки работы базы в Нигере стало ещё более сложной задачей. Даже если аэропорту в столице Нигера удастся найти альтернативу, остаётся вопрос о почти 100 солдатах в самом Ниамее.

«Если ЭКОВАС решит реализовать свой ультиматум и начнёт боевые действия, то аэропорт Ниамея станет первой целью для войск интервенции, а немецкий лагерь находится прямо у взлётно-посадочной полосы, рядом с лагерем наших европейских партнёров», — напоминает немецкому правительству журнал Loyal. По имеющимся в распоряжении журнала данным, немецкие солдаты пока что не получают угроз в свой адрес — в отличие от французов, но они «всё равно находятся в ловушке», а «ситуация остаётся непредсказуемой».

Для автора статьи очевиден главный виновник сложившейся ситуации: федеральное правительство Германии, которое вовремя не организовало вывод войск. Федеральная служба разведки Германии также не предвидела случившегося — «очередная не очень славная страница для германской внешней разведки», констатирует журнал. Но ещё большая ответственность лежит на МИД ФРГ. «Министерство обороны желало скорейшего вывода (войск из региона. — ИноТВ), но министерство иностранных дел опасалось, что репутация Германии как надёжного члена ООН в мире могла быть подорвана». Теперь же можно подвести итог такой политики: «Тех, кто слишком долго ждёт, наказывают путчисты».

Отмечает Loyal и ошибки правительства Германии в финансовой помощи Нигеру, которая концентрировалась на подготовке военных и полицейских. «В Нигере Германия участвовала в создании сил безопасности, которыми теперь может командовать незаконный отряд путчистов», — пишет статья. На налоги немцев в стране была построена военная школа, больница для солдат, немецкие солдаты обучали спецназ Нигера, который был полностью «оснащён средствами защиты, вездеходами, радио и приборами ночного видения, поставляемыми из Германии». Миллионные финансовые вливания в военные структуры продолжались вплоть до начала года.

«Теперь РФ получит всю выгоду от усилий, предпринятых Германией и Западом, с целью инвестиций в архитектуру безопасности Нигера», — подводит итог Loyal. «Путчисты во главе с генералом Тиани настроены откровенно пророссийски, и по всей стране развеваются российские флаги», что должно «вызвать восторг в Кремле», который упрочил влияние «в очень важном регионе». В случае Нигера речь идёт «не только о доступе к полезным ископаемым, и прежде всего урану», но также о контроле «наиболее важного маршрута беженцев из Африки в Европу», являющегося «средством оказания давления на Запад, важность которого невозможно переоценить». Автор статьи уверен, что РФ использует это как рычаг давления в конфликте на Украине.

—