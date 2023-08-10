 

НАТО и Украина не были подготовлены к войне из-за провала американской разведки

10.08.2023, 10:10, Новости дня
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Американская разведка не смогла объективно оценить информацию, и именно по этой причине Украина и Запад оказались плохо подготовлены к противостоянию с Россией, уверен Ларри Джонсон, бывший аналитик ЦРУ. Они ошибочно полагали, что РФ слаба, а русские военные неумелы, в то время как сами Соединённые Штаты не выиграли ни одной войны, начиная со Второй мировой, заявил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Почему так получилось, что НАТО и Украина оказались настолько плохо подготовлены к этой войне? 

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Это был провал разведки. Они верили своей…

Мы говорим о провале американской разведки? О бывших коллегах Макговерна? 

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Да. Вместо того чтобы сделать шаг назад и иметь возможность объективно оценить информацию, они позволяют пристрастным чувствам подавлять эту объективность. 

В результате, вы не можете отступить и сказать: «А действительно ли РФ настолько слаба?». Как вы вообще можете сказать, что РФ слаба, когда это страна номер один в мире в плане природных ресурсов?! И у неё есть горнодобывающий и промышленный потенциал, позволяющий использовать его по полной. Это не слабая страна! 

А охарактеризовать российских военных как слабых и неумелых, в то время как Соединённые Штаты не выиграли ни одной войны, начиная со Второй мировой. У нас, конечно, есть возможность пойти и надавать тумаков каким-то небольшим странам, у которых нет серьёзной армии. Но вряд ли это можно назвать достижением, которое даёт вам право называться чемпионом мира в супертяжёлом весе. 

Дата выхода в эфир 07 августа 2023 года. 

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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