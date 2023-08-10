 

Преступники «скоммуниздили» общак партии «Яблоко»

10.08.2023, 9:33, Разное
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В московскую полицию обратился председатель объединённой демократической партии «Яблоко» Николай Рыбаков с заявлением о краже 300 миллионов рублей, которые хранились в сейфе его дома на Рублёвке.

Как сообщил политик, это была партийная касса – последние два года члены «Яблока» собирали средства для думской кампании 2025 года.

– В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, денежные средства были похищены членом партии «Яблоко», который работал у Рыбакова садовником, – сообщил официальный представитель столичной полиции Роман Чередниченко.

Сам Рыбаков призвал своих сторонников организовать новый сбор средств на избирательные кампании 2024 и 2025 годах.

– Дорогие друзья, общак скоммуниздили, а без него мы не сможет принять участие в грядущих выборах президента и, что особенно важно, в Государственную думу. Прошу всех оказать посильную помощь, теперь бабки будут храниться в надёжном месте, – написал политик в своём Telegram-канале.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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