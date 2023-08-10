 

Минпромторг хочет субсидировать военные заводы, чтобы предотвратить их банкротство

10.08.2023, 9:30, Разное
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Минпромторг РФ предлагает расширить поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса в свете потребностей специальной военной операции на Украине. Министерство оценивает непрерывность выполнения гособоронзаказа как более важную, чем риски, связанные с предбанкротным состоянием компаний, и предлагает субсидировать предприятия ОПК даже в таких ситуациях.

Согласно опубликованному проекту постановления правительства на regulation.gov.ru, Минпромторг планирует скорректировать правила субсидирования стратегических предприятий ОПК, чтобы предотвратить их банкротство. В настоящее время специальная комиссия правительства уже занимается этим.

Субсидии могут быть направлены на уплату долгов по зарплате, налогам и другим обязательным платежам, не подлежащим реструктуризации, либо на выполнение обязательств по решениям судов. Однако одним из условий получения субсидий является отсутствие дела о банкротстве в отношении предприятия. Минпромторг считает данное условие избыточным и мешающим сохранению платежеспособности “стратегов” и стабильному производству.

В то время, как некоторые заявители-кредиторы могут злоупотреблять своим правом подачи иска о банкротстве, Минпромторг рассматривает возможность продолжения субсидирования предприятий, в отношении которых дело о банкротстве еще не принято. Эксперты также указывают на рост гособоронзаказа как один из факторов, способствующих увеличению загрузки предприятий ОПК.

Предложенные поправки позволят обеспечить непрерывное выполнение потребностей в “обороноспособности и безопасности”. Государство сохраняет право преимущественного приобретения “стратегов” при их продаже, что обычно осуществляется интегрированными структурами, подконтрольными правительству. Однако предоставление субсидий будет контролироваться Минпромторгом и сопровождаться казначейским сопровождением для обеспечения целевого использования средств и выполнением необходимых мероприятий для выхода из предбанкротного состояния.


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