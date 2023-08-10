 

Telegram обошел «ВКонтакте» по средней дневной аудитории в России

10.08.2023, 8:18, Разное
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Среднесуточное количество пользователей мессенджера Telegram в РФ за июль текущего года превзошло показатели социальной сети «ВКонтакте». Об этом пишет издание «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Mediascope.

Согласно информации, средняя дневная аудитория Telegram за июль увеличилась с 51,9 млн до 54,3 млн человек. В то же время, аналогичный показатель «ВКонтакте» вырос с 52,1 млн до 52,6 млн человек, а YouTube — с 50,8 млн до 52,1 млн пользователей.

С учетом среднемесячной аудитории, лидирующую позицию в июле занимает YouTube, охвативший аудиторию в 95,5 млн человек. На втором месте расположилась «ВКонтакте» с 87,6 млн пользователями, в то время как Telegram занял третью строчку с результатом в 81,2 млн пользователей.

Статистика также показывает, что с марта 2023 года ежедневная аудитория Telegram в РФ впервые опередила аудиторию YouTube.


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