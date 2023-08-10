Telegram обошел «ВКонтакте» по средней дневной аудитории в России

Среднесуточное количество пользователей мессенджера Telegram в РФ за июль текущего года превзошло показатели социальной сети «ВКонтакте». Об этом пишет издание «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Mediascope.

Согласно информации, средняя дневная аудитория Telegram за июль увеличилась с 51,9 млн до 54,3 млн человек. В то же время, аналогичный показатель «ВКонтакте» вырос с 52,1 млн до 52,6 млн человек, а YouTube — с 50,8 млн до 52,1 млн пользователей.

С учетом среднемесячной аудитории, лидирующую позицию в июле занимает YouTube, охвативший аудиторию в 95,5 млн человек. На втором месте расположилась «ВКонтакте» с 87,6 млн пользователями, в то время как Telegram занял третью строчку с результатом в 81,2 млн пользователей.

Статистика также показывает, что с марта 2023 года ежедневная аудитория Telegram в РФ впервые опередила аудиторию YouTube.