“Идеальная красота!” – Роза Сябитова преобразила садовый участок

Гуру психологии отношений и известная телеведущая имеет загородную недвижимость с обширной придомовой территорией, где растут деревья, кустарники и цветы. Хозяйка с любовью ухаживает за всем этим и успевает похвалиться. Роза Сябитова угощается сладкими ягодами клубники, смородины, вишни, да и все вокруг радует глаз.

У Розы, конечно, есть розы. Черные тюльпаны она привезла из Амстердама. Пионы уже отцвели. А на смену им раскрылись бутоны высоких лилий. Звездная сваха сняла на камеру малиновые лепестки, чтобы показать, как преобразила садовый участок цветами.

“Похвалюсь. Смотрите, какие у меня красивые лилии. А вот это прямо королевская история. Ой, как красиво! Действительно, лилии — идеальная красота!” — сказала Роза Сябитова на видео.

При этом телеведущая посетовала, что цветение длится недолго. К счастью, около дома у нее много других растений, которыми приятно любоваться изо дня в день. А еще в этом году знаменитость починила теплицу, посадила огурцы и помидоры. Урожай уже пошел — Роза Сябитова оценила.

Популярная сваха не жалеет сил для того, чтобы жить в райском уголке. Это и уборка территории, и стрижка газона, и многое-многое другое. Роза Сябитова вдохновляет поклонников своим объектом недвижимости, побуждает их навести порядок у себя на даче.