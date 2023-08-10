 

“Идеальная красота!” – Роза Сябитова преобразила садовый участок

10.08.2023, 8:05, Разное
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Гуру психологии отношений и известная телеведущая имеет загородную недвижимость с обширной придомовой территорией, где растут деревья, кустарники и цветы. Хозяйка с любовью ухаживает за всем этим и успевает похвалиться. Роза Сябитова угощается сладкими ягодами клубники, смородины, вишни, да и все вокруг радует глаз.

У Розы, конечно, есть розы. Черные тюльпаны она привезла из Амстердама. Пионы уже отцвели. А на смену им раскрылись бутоны высоких лилий. Звездная сваха сняла на камеру малиновые лепестки, чтобы показать, как преобразила садовый участок цветами.

“Похвалюсь. Смотрите, какие у меня красивые лилии. А вот это прямо королевская история. Ой, как красиво! Действительно, лилии — идеальная красота!” — сказала Роза Сябитова на видео.

При этом телеведущая посетовала, что цветение длится недолго. К счастью, около дома у нее много других растений, которыми приятно любоваться изо дня в день. А еще в этом году знаменитость починила теплицу, посадила огурцы и помидоры. Урожай уже пошел — Роза Сябитова оценила.

Популярная сваха не жалеет сил для того, чтобы жить в райском уголке. Это и уборка территории, и стрижка газона, и многое-многое другое. Роза Сябитова вдохновляет поклонников своим объектом недвижимости, побуждает их навести порядок у себя на даче.


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